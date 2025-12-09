天降「陶瓷」塊！砸破擋風玻璃 碎片噴進車內

新北市永和環河西路，突然有陶瓷塊從天而降，砸毀路過車輛擋風玻璃。 (圖／Threads o915.z 授權)

一起突發事件在新北市永和引起居民恐慌，一對夫妻駕車行經住宅區時，一塊疑似陶瓷製品的物體突然從高處墜落，直接砸穿汽車擋風玻璃，造成車內駕駛與乘客遭受驚嚇並被玻璃碎片濺到。雖然事件無人受傷，但修復費用約需5至6萬元，且當地居民透露此類事件並非首次發生，引發社區安全疑慮，更讓人擔心若直接砸中路人，後果恐不堪設想。

這起驚險事件發生於新北市永和，在8日中午12點多。當時一對夫妻剛從事發地點旁的自助洗衣店烘完衣服準備離開，車輛才行駛約100公尺，就突然遭到從天而降的物體猛烈撞擊。這個疑似陶瓷製品的物體直接將擋風玻璃砸出一個洞，碎成好幾塊，玻璃碎片四處飛濺，不僅車內儀表板受損，車內乘客身上也都被玻璃碎片噴到。

車主女兒描述事發經過時表示，根據父母的說法，物體砸下來後，不只車外有碎片，車內儀表板等處也都有碎片，父母身上也都被玻璃碎片噴到。更令人懷疑的是，當時現場還看到一張報紙同時飄下來，車主家人猜測可能是有人將陶瓷塊用報紙包裹後一起丟下來。

雖然受害車主已經報案，但要找出肇事者面臨極大挑戰。事發地點附近的社區共有兩棟建築，超過700戶住戶，加上缺乏朝上方拍攝的監視器，調查工作如同大海撈針。受害車主和家人懷疑，這很可能是有人故意從高處往下丟擲物品所造成的惡意行為。

更令人憂心的是，附近居民透露，類似的危險行為在該區域已經不是第一次發生。居民提到，過去曾有住戶故意從樓上潑髒水，甚至有阿嬤潑糞水的情況。這次車輛被砸事件再次引發社區安全隱憂，當地居民擔心若真的是有人蓄意從高處丟擲物品，下次受害者可能就是行經該處的路人，後果不堪設想。

目前，車主估計維修費用約為5至6萬元，只能先自行承擔損失。這起事件不僅造成財物損失，更引發了社區居民對於居住安全的深切擔憂，大家都擔心哪天出門也會遭遇「禍從天降」的危險。

