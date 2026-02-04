天降50萬「鈔票雨」民眾狂撿 台中警調監視器追回8成、失主身分曝

記者潘靚緯／台中報導

曾姓男子搭乘的自小客車左轉時，疑似車門未關好，50萬現鈔全部飛散到地上。(圖／翻攝畫面)

台中市一名從事殯葬業的曾姓男子，1月20日因身體不適搭車外出，疑似因車門沒關好，行經豐原區時隨身攜帶的50萬元現金與3支iPhone手機不慎掉落，直到4天後才報警，但無法確認掉落地點。豐原警分局獲報調閱監視器影像，發現當時中正路與大社街口確實有大量紙鈔散落，民眾紛紛停下來撿拾，警方比對車牌逐一確認撿拾民眾的身分，最終尋回39.5萬元及2支手機，讓曾男鬆一口氣、十分感謝。

大批紙鈔散落隨風飄，路上民眾經過紛紛停車撿拾。(圖／翻攝畫面)

豐原警分局合作派出所警員張存馥、劉宇城，1月24日凌晨2時許，接獲33歲曾姓男子報案指稱，自己在1月20日凌晨搭乘自小客車行經豐原區，因身體不適，疑似車門未關妥，抱在胸前、客人交付的50萬元款項，以及3支iPhone手機不慎遺失，等到事後察覺時，已無法確認確切遺失時間及地點，遂向警方請求協助。

廣告 廣告

警方受理後隨即調閱沿線路口監視器畫面比對，發現1月20日凌晨2時許，曾男所搭乘的黑色自小客車，行經豐原區中正路與大社街口左轉時，大量紙鈔突然從車內飛散出來掉落一地，該車駕駛並未察覺即離去，路過民眾見狀紛紛停車，協助撿拾散落現金。

警方透過調閱監視器，追回曾男遺失的39.5萬元及2支手機。(圖／翻攝畫面)

警方通報各派出所協助查詢是否有民眾拾得符合特徵的遺失現鈔，後續再循線調閱監視器，確認撿拾現金民眾的車牌，逐一詢問各車主，陸續尋回39萬5千元現金及2支手機。

曾男表示，自己從事殯葬業，當天因向客戶收取業務費用，才會身懷鉅款，若非警方耐心調閱監視器、逐一聯繫拾得民眾並跨所協助，不可能這麼快找回工作用手機與大筆現金，對於警方的積極協助，以及拾金不昧的民眾深表感謝。

合作派出所所長陳盈延表示，民眾平時應提高警覺，妥善保管貴重物品，若不慎遺失，可至「內政部警政署拾得遺失物管理系統」查詢相關資訊；並提醒拾得遺失物的民眾，應儘速送交警察機關或管理單位，以免觸法。



更多三立新聞網報導

壓制持刀砍警狂男反挨槍中彈！苗市長慰問英雄欣喜認出「當兵同梯」

姊選縣長弟拚連任議長？謝典霖無奈反問：「我爸會讓我有別的選擇嗎？」

男自稱「天醫」拔毒針幫治病改口：沒有治療 中市衛生局：恐涉密醫嚴查

2026拱天宮「白沙屯媽」北港進香8天7夜 4/12起駕日程1次看

