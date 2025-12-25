天雨打滑！開私家車墜3米深池塘 女園長、幼園童8死

中國江西羅姓女幼兒園長駕車載送學童回家，卻不慎墜入池塘，車上8人全數喪命。翻攝中國新聞週刊



中國江西省彭澤縣定山鎮一所幼兒園的羅姓女園長，前天（12/23）開車載送6幼童及一名幼教老師回家時，疑似因淤泥失控衝入路旁池塘，車上8人全部罹難；警方調查發現，羅女開的是私人車輛，而非正規校車，將進一步釐清整件事有無人為疏失。

綜合中國媒體報導，江西省彭澤縣「澎湖灣幼兒園」有2輛19人座校車，但49歲羅姓女園長仍駕駛私人車輛接送學生。事發當天下午4時許，羅女在下課時間載著6名孩童回家，行經一處狹窄的下坡路段時，疑似因天雨路滑，加上池塘正在清淤，道路上有許多淤泥，因此摔入路旁3公尺深的池塘，導致羅女、一名幼教師及6名幼童全數滅頂。

據了解，羅女駕駛的是7人座SUV，事發當下已經超載，有人推測，幼兒園可能是為了節省成本才以私家車接送，但詳細原因仍有待調查釐清。

