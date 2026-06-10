天雨路滑事故頻傳! 曳引車打滑撞倒燈桿.號誌燈

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中部中心／黃毓倫、林進龍、張家維、蔡松霖 雲林-南投報導

下雨天交通事故頻傳！昨天（9日）晚上六點多，一輛轎車行經國道三號南投往彰化路段，失控打滑，先撞內側護欄，又撞上外側車道另一輛車；今天（10日）早上五點多，也有一輛曳引車車頭，行經雲林西螺，打滑失控，瞬間力道，撞倒燈桿與紅綠燈！

監視器拍下撞擊瞬間，一輛曳引車車頭，飛快衝過路口，擊倒號誌燈與燈桿，最後在路中央停下。哇，撞擊力道這麼大？車上的人還好吧？

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記者vs.曳引車駕駛：「那時候順順的開啊，順順的開，下太大了，（下雨下太大）然後那邊又有積水，（打滑整個撞過來這樣）對。」





天雨路滑事故多 西螺曳引車打滑自撞幸無傷

曳引車行經平面道路正準備上橋，不料失控打滑，撞上燈桿與號誌。（圖／民視新聞）









真的是有夠驚險，想必失控當下，駕駛自己也嚇壞了，燈桿和紅綠燈都被KO，駕駛幸運毫髮無傷。這起事故就發生在10日上午五點多，40多歲陳姓男子，開著曳引車車頭，俗稱拖車頭，準備要去接貨櫃，途中行經雲林西螺，大橋南路，疑似路面積水，不慎打滑，撞上燈桿和號誌燈，曳引車擋風玻璃撞碎，車頭毀損，還得讓拖吊車拖走。





天雨路滑事故多 西螺曳引車打滑自撞幸無傷

曳引車車頭準備去接貨櫃，行經雲林西螺發生事故，等待拖車來拖吊。（圖／民視新聞）









連日下雨，打滑事故頻傳，9號晚上六點多，驚險場面也出現在國道3號，北向220.3公里，南投往彰化路段。行車記錄器拍下，藍色保時捷高速行駛，疑似打水漂，方向盤似乎不聽使喚，先撞上護欄，停不下來，又撞上一輛綠色TOYOTA。

國道七隊名間分隊小隊長劉明芳：「疑似操作不當失控打滑，先擦撞內側護欄後，再與外側車道另一部小客車，發生碰撞。」

所幸這兩起打滑車禍，都沒有造成人員傷亡，警方呼籲，雨天行車要減速慢行，避免急煞或急轉方向盤，才能降低車輛失控風險！





原文出處：天雨路滑事故多 西螺曳引車打滑自撞幸無傷

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