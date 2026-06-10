天雨路滑又出事！雲林砂石車「煞車失靈」 打滑撞斷紅綠燈、路燈桿

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記者林意筑／雲林報導

砂石車打滑撞斷紅綠燈、路燈桿。（圖／翻攝畫面）

雲林縣「溪州大橋」發生一起驚悚車禍！今日清晨5時許，雲林縣地區下起滂沱大雨，有輛砂石車行經台1線時，疑似因路面雨水積水打滑，失控衝撞分隔島，導致紅綠燈桿、路燈桿通通被撞斷，橫躺在大雨中，所幸砂石車駕駛無大礙，至於事故發生原因，有待進一步調查釐清。

今日上午5時48分許，一名40多歲陳男駕駛砂石車，行經台1線溪州大橋西螺端要往彰化方向前進，疑似當時下起滂沱大雨，路面有多處積水，導致沙石車煞車失靈，最終失控衝撞上分隔島，又波及一旁路燈桿，隨後又扯斷紅綠燈桿，現場一片狼藉，交通中斷。

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事故發生後警方到場，陳男向員警說明，當時自己順順開，但雨很大、路面有積水，車子經過時打滑才撞上去，所幸該起事故未造成人員傷亡，後續員警針對陳男進行酒測、毒品唾液快篩，無酒駕情及毒駕情事。

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