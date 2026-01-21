天雨路滑奪命！樹林28歲男騎士人車摔到對向撞車 搶救不治

今（1/21）晨上班時間，新北市樹林區柑園路發生死亡車禍。一名28歲蕭姓機車騎士疑因天雨路滑摔車，滑至對向車道32歲范姓男子的自小客車，當場已無生命跡象，緊急送醫搶救仍告不治。

28歲蕭姓機車騎士天雨路滑人車一起摔到對向車道，撞車搶救不治。（圖／翻攝畫面）

警方調查，今（21）日清晨7時許，蕭姓騎士沿著柑園路一段往土城方向行駛時，疑因雨天路滑，機車突然失控打滑，人車一同摔倒，連人帶車滑向對向車道，與一輛由32歲范姓男子駕駛的自小客車發生碰撞。

警消趕抵，蕭男已無生命跡象。（圖／翻攝畫面）

事故發生後，警消人員接獲趕抵，蕭男已無生命跡象，被緊急送往恩主公醫院救治。醫護團隊全力急救，但蕭男傷勢過重，最終仍宣告不治。

警方對范姓駕駛進行酒測，酒精濃度為零，警方也已通知蕭男家屬前往醫院處理後續事宜。

樹林分局提醒，天雨路滑，用路人應減速慢行，隨時注意前方路況變化。而此次死亡車禍確切事故發生原因，仍待調查釐清。

32歲范姓男子的自小客車挨撞，車下巴掉落。（圖／翻攝畫面）

