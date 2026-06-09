天雨路滑釀禍 貨車失控甩尾 撞進彰化新開蔬果店 初估損50萬

中部中心/李文華 彰化報導

今天（9日）中部大雨，彰化市區，有一輛貨車，因為天雨路滑失控，車輛一路打滑之後，撞進路邊一家試營運的蔬食店，當時有一位女廚師正在備料，差一點就被撞上，還好逃過一劫，嚇到去收驚！業者損失，初估50萬元左右，原本預計端午節要開幕，現在被迫暫時停業！

這輛貨車，是在滑壘嗎？它橫著撞上店面，車尾巴又甩了一百八十度，才終於停下來！逃過一劫的，是她，女廚師當時正在備料，忙著工作的她，完全不知道，原本在馬路上行駛的藍色貨車，突然失控了，簡直像是砲彈，朝路旁的店面直撞過來！女廚師人正在廚房的右邊備料，還好車子是衝到左邊，沒有傷到她！

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天雨路滑釀禍！貨車失控甩尾 撞進彰化新開蔬果店

彰化市貨車天雨路滑撞到新的店。

位在彰化市金馬路，這家新開的蔬食店，正在三天試營運期間，攤子被撞爛，圍牆也受損，還有廚房裡的一台大冰箱，兩台小冰箱，也都被撞到！業者初估損失50萬元！

貨車駕駛到底發生什麼事？警方調查，當事人沒酒駕，行駛到事故地點，是因為雨天路滑，失控偏離車道後撞店！案發後，貨車無法開動，只好請來拖吊車，把車子拖走。至於無故被波及的蔬食店，本來打算端午連假正式開幕，也被迫只能延後營運，賺不到連假財！





天雨路滑釀禍！貨車失控甩尾 撞進彰化新開蔬果店

彰化市貨車天雨路滑撞到新的店。













原文出處：天雨路滑釀禍！貨車失控甩尾 撞進彰化新開蔬食店

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