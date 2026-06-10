天雨路滑! 國道轎車打滑"翻轉360度" 曳引車控撞毀號誌

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下雨天交通事故頻傳！9日晚上六點多，一輛轎車行經國道三號南投往彰化路段，失控打滑，撞內側護欄，又撞上外側車道另一輛車；10日早上五點多，也有一輛曳引車車頭，行經雲林西螺，打滑失控，撞倒燈桿與紅綠燈！同天，國道3號同樣也是轎車，失控打滑翻轉360度。





天雨路滑！國道轎車打滑「翻轉360度」 曳引車控撞毀燈桿、紅綠燈

雨神惡作劇! 白色轎車國3"翻轉360度" 女駕駛嚇瘋（圖／民視新聞）





行車記錄器拍下，驚險瞬間！大雨霧茫茫，前方白色轎車突然失控打滑，先是猛力撞上內側護欄，接著整輛車，翻轉360度，停在中線。前方擋風玻璃碎裂，安全氣囊爆開，車身嚴重毀損，女駕駛在車內驚魂未定！事發在10日上午八點多，國道三號南向197公里處，女駕駛送醫治療。連日大雨，全台各地路面濕滑，事故頻傳，來看雲林這起更誇張。

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天雨路滑！國道轎車打滑「翻轉360度」 曳引車控撞毀燈桿、紅綠燈

天雨路滑事故頻傳！曳引車打滑擊倒燈桿.號誌燈（圖／翻攝畫面）





監視器拍下，曳引車車頭，高速衝過路口，撞倒號誌燈與燈桿，最後在路中央停下。駕駛嚇壞了，燈桿和紅綠燈都被KO，駕駛幸運毫髮無傷。事故就發生在10日上午五點多，40多歲陳姓男子，開著曳引車車頭，準備要去接貨櫃，途中行經雲林西螺，大橋南路，疑似路面積水，不慎打滑，撞上燈桿和號誌燈，曳引車擋風玻璃撞碎，車頭毀損，還得讓拖吊車拖走。9日晚上六點多，驚險場面也出現在國道3號，北向220.3公里，南投往彰化路段。行車記錄器拍下，藍色保時捷打水漂，方向盤似乎不聽使喚，先撞上護欄，停不下來，又撞上一輛綠色TOYOTA。彰化74線東外環，紅色轎車倒頭栽，橫躺慢車道，疑似路段剛好是下坡，加上天雨路滑，又爆胎導致車輛失控翻覆，短短不到兩天，打滑事故好多，雨天行車，要減速慢行，避免急煞或急轉方向盤，才能降低車輛失控風險！





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