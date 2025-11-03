天雨路滑 小貨車撞路停車輛

發生事故的小貨車，車頭幾乎全毀。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕／基隆報導

一輛小貨車疑煞車失靈，撞上路旁的車輛，轄區派出所員警迅速到場，疏導交通並協助排除狀況。

市警四分局中華路分駐所三日上午十一點左右獲報，基市中山區中華路段發生一起車禍事故，警方立即派員前往處理。員警初步了解為二十四歲王姓男子，駕駛租賃小貨車行經光華隧道時，疑似煞車失靈，在路口處擦撞路旁停放的車輛。

小貨車駕駛王男事發後，意識清醒，經救護人員送醫就診，幸好無生命危險，由於事故車輛占用車道，影響通行，員警立即在現場實施交通管制，引導車輛改道疏導。後續由市警交通隊進行測繪，以釐清詳細肇事原因及責任歸屬。

警四分局呼籲，近期基隆地區天候不穩、道路濕滑，民眾行車應減速慢行，與前車保持安全距離，並遵守速限及交通規則。出車前請務必檢查煞車系統功能是否正常，隨時注意周遭車況，確保行車安全，避免因一時不慎釀成事故。