《天青叩寂》特展國美館隆重登場 展出珍貴宋汝窯青瓷媲美故宮

生活中心／黃依婷報導

《天青叩寂：汝為魁的徽宗美》特展，12月9日在國美館隆重揭幕。

由陶瓷古器物知名收藏家陳柏磬（憬耀）策展的《天青叩寂：汝為魁的徽宗美》特展，12月9日在國美館隆重揭幕，展出的珍貴古器物媲美故宮，相當精彩；連續6場系列講座同時登場，由專研東亞歷史的易佳騰老師打頭陣，他以宋徽宗時期張擇端名作〈清明上河圖〉深入描繪汴京的繁華日常，帶領觀眾重新理解宋代「懂吃、懂喝、懂玩」的高度文明生活，內容生動活潑，贏得滿堂喝采。

在國美館二樓多媒體講堂舉辦的《天青叩寂》特展暨系列講座，由國立中興大學歷史系與100芬人文頻道共同主辦，國美館協辦，國美館長陳貺怡在開幕式中表示，很歡迎「國美大使」古器物收藏家陳柏磬和100芬人文頻道總監賴慕芬主辦的特展暨系列講座，看到這些價值連城且造型優美有氣質的古器物，真的是很美好的視覺享受，可以充實精神內涵，難得一見的桃形盤更是讓人發思古幽情，這個活動非常有意義。

「阜春居」主人陳柏磬表示，這次特展以「徽宗美」為展覽核心，主要闡述宋徽宗時期特有的宋朝美學，而展現宋朝美學最經典的就是北宋的汝窯青瓷，傳世約百件的汝窯瓷器，並以溫潤的天青釉色聞名於世，被視為青瓷之冠，珍貴程度可見一斑，不愧為北宋盛世宮廷美學的文化精髓。

策展展出的珍貴古器物媲美故宮，相當精彩。

陳柏磬說，由方文山作詞的周杰倫歌曲〈青花瓷〉，歌詞中有一句「天青色等煙雨」，是因方文山去台北故宮看到汝窯的天青釉色，大為驚艷，有如雨過天青，本來就是要寫汝窯青瓷，但因太冷門，擔心一般人不易懂，而改用加入唐三彩藍釉的青花瓷，希望來到國美館觀賞的民眾，都可以帶著如朗朗天空的心情回家。

《天青叩寂》重要推手賴慕芬總監表示，這次在國美館舉辦的展覽及講座活動，都非常優質，還沒開幕她就打了99分，圓滿結束一定是滿分100分，很感謝國美館的大力支持，還有來自日本、香港等地的嘉賓到場共襄盛舉，內心十分感動。

賴慕芬總監表示，到 12 月 21 日展覽結束前，還有5場講座，也都很精彩。12月11日由國立中興大學歷史學系主任侯嘉星以「『華胥之夢』宋代的經濟、環境與文化」為題，深入淺出描繪一千年前經濟發展位居世界前列的宋朝生活樣貌，宋代經濟繁榮、文化興盛、百姓生活富足，真如古代傳說中的烏托邦「華胥之國」。

接著是，別號「草銘」的「靖影是」主持人洪銘廣老師連續兩場講座，12月13日以「唐朝-越窯翻天覆地的時代」為題，配合歷史與實物，深入淺出解說越窯瓷器的型變與質變，並延伸介紹他鍾情的茶器具與茶文化。著有高麗青瓷專書《青良》的洪銘廣老師，12月16日將以「高麗青瓷的前世今生」詳述高麗青瓷的發展歷程。

專研宋史著有《皇權、近習與權臣：南宋的外戚與政治》、《北宋的外戚與政治》等書的國立中興大學歷史學系副教授黃純怡，12月18日將以「從秘色瓷到雨過天青：宋代官窯的探索之路」為題，剖析中國瓷器發展在宋代達到最高峰，而有此等輝煌巔峰之作，後世皆歸因「官窯」之賜，然而北宋究竟有無官窯，她將為聽眾解謎。

12月20 日最後一場壓軸，由國際策展人王焜生以「現代與高古：美學生命的回溯之路」作總結。他認為這些展品都歷經千年時間累積，也承載著無數先人智慧結晶，帶給我們的不只是觀賞古董文物，古器物更珍貴的是，它們教會了我們，在數位時代的喧鬧中，如何找回內心的寂靜之園。

共同策展人賴慕芬表示，每場講座結束，都會安排陳柏磬老師作器物導覽，讓觀眾藉由真實器物深化對天青美學的理解，期盼讓古典美學更親近走入大眾視野，並透過器物、圖像與歷史的交織，使觀眾理解宋代如何奠定東亞文明的審美黃金期。誠摯邀請民眾走入國美館，親身參與系列講座，從專家導讀到稀世器物的近距離欣賞，全方位認識汝窯青瓷的工藝與美學奧秘，展開一場跨越千年的文化旅程，讓宋代美學在今日重新綻放光采。

