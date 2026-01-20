天顯宮資助和平國小成立羽球隊

廟學合作挹注教育資源，基隆巿副巿長邱佩琳肯定天顯宮助和平國小成立羽球隊。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆和平島天顯宮守護地方，面對少子化與人口外流所帶來的衝擊，和平島學童在教育資源取得上面臨諸多挑戰，為支持非山非市學校教育發展，基隆天顯宮主任委員暨中華五顯慈善功德會理事長張朝明宣布投入廟宇資源，協助和平國小成立羽球隊，透過「廟學合作」模式，為學童提供更多元且穩定的學習支持。

基隆市副市長邱佩琳二十日特地出席羽球隊成立活動，對天顯宮長期關懷小校、實際投入教育資源表達感謝。邱佩琳表示，此次合作不僅讓和平島的孩子能在室內環境中從事運動，降低多雨氣候對活動的影響，也展現社區、宗教力量挹注教育的重要意義。並以基隆高中校友、奧運羽球金牌得主李洋的奮鬥歷程為例，期許透過羽球隊的成立，不僅強化學童體能與運動習慣，更能培養堅毅不拔、勇於挑戰的精神。

基隆天顯宮主任委員暨中華五顯慈善功德會理事長張朝明表示，身為和平國小校友，對母校與家鄉懷有深厚情感。近年來觀察到和平島人口外流情形日益明顯，為替家鄉孩子創造更多發展可能，決定投入資源支持學校發展。他認為，宮廟除了承擔信仰功能，也應成為社區的支持力量，將信眾的善心轉化為培育下一代的實際行動。

邱佩琳指出，學校本身資源有限，但透過社區、宗教團體及民間力量的共同投入，能為孩子創造更多學習機會。天顯宮善用在地資源，匯聚社會愛心並回饋教育，是極具示範意義的作法。來自社會各界的支持，將成為孩子成長過程中的重要養分，期盼學童在接受關懷與培育後，未來能回饋家鄉、服務社會，讓善的力量持續循環，為地方教育注入正向能量。