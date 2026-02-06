「天馬盈門．津添財氣」 天津路年貨大街盛大開鑼

《圖說》天津路年貨大街盛大開鑼。

【民眾網諸葛志一臺中報導】被譽為「台中五分埔」的天津路服飾商圈，年度重頭戲「2026天津路年貨大街」自6日起至2月15日於天津路二段盛大登場。今年活動以「天馬盈門．津添財氣」為主題，結合限量紅包福袋、滿額抽好禮、捷運合作抽獎及精彩舞台展演，邀請全國民眾在春節前夕來台中採買新衣、添購年貨，一同感受中台灣服飾之都的熱鬧氛圍與永續新樣貌。

天津商圈主委張聖明表示，商圈內聚集百餘家服飾店家，涵蓋日、韓、港等多元流行款式，以「貨源直接、款式多、價格實在」深受消費者與零售業者青睞。在經濟部及市府經發局多年輔導下，商圈從傳統批發集散地成功轉型為兼具品牌力與美學特色的成熟商圈，近年更導入雲端抽獎系統與行動支付，讓年貨大街不僅熱鬧，也更加便利。

參與開幕儀式的市府經發局長張峯源指出，天津路服飾商圈三十多年來陪伴無數市民迎新送舊，是中台灣最具代表性的服飾街之一，不僅承載濃厚的年節記憶，也展現台中商業的活力與韌性。近年經發局持續陪伴商圈升級轉型，導入數位抽獎系統、行動支付及數位行銷工具，讓傳統批發型商圈逐步邁向兼具數位力與永續意識的「綠色商圈」。

天津商圈表示，今年活動加碼推出限量500份「紅包福袋」，民眾只要100元即可購得，並有機會抽中55吋液晶電視、寶馬兒童電動車及高額購衣券等好禮；活動期間於會員店家單筆消費滿300元，還可參加總價值高達60萬元的抽獎活動，獎項包含最新款iPhone 17、機車、液晶電視及多項購衣券。此外，每逢週六、日晚間，商圈也規劃多組音樂與舞蹈團隊輪番演出，讓民眾在採買年節服飾、品嚐美食的同時，也能沉浸在熱鬧歡樂的節慶氛圍中。

經發局補充，其中值得一提的是，今年活動持續響應聯合國永續發展目標，結合捷運大眾運輸及低碳生活理念，以深化「綠色商圈」行動。民眾凡於活動期間搭乘捷運至「文心中清站」，掃描站內指定立牌QR Code，即可再獲得一次抽獎機會，有機會把55吋液晶電視或台中捷運一日票帶回家，讓逛年貨、買新衣也能兼顧環保與便利。

立法院副院長江啟臣、立法委員何欣純、市議員陳政顯、陳文政、陳俞融、經發局長張峯源、北區公所課長黃清榮、天津商圈主委張聖明、台灣商圈觀光文化產業聯合總會長周水美、昌平商圈主委林世宗、鹿港老街商圈主委魏秀娟、賴旺里長黃育嘉、賴興里長盧冬松、賴明里長賴茂庭、梅川里長賴家增等人均到場共襄盛舉，為年貨大街揭開熱鬧序幕。