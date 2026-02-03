《天馬茶房》揭228苦難歷史！名導葉天倫驚曝他見「滿地屍體」畫面

四季線上／陳軒泓 報導

今年為 228 事件 79 周年，由林正盛導演執導的 1999 年電影《天馬茶房》，將於 228 期間限定上映，讓觀眾透過台灣過往的苦難歷史鑑古知今。片中經由林強飾演的角色說出：「未來，它一直來一直來，不管好或壞它都一直來。我們如果放棄，我們就沒有未來。」而如今重新上映時的台灣，同樣面對著決定未來的關鍵轉折，林正盛表示：「在此刻我們面對中國不斷以軍演威嚇的時刻，希望《天馬茶房》能帶給大家面對未來的勇氣與智慧。」

廣告 廣告

林正盛導演執導的1999年電影《天馬茶房》，將於228期間限定上映（圖／青睞 提供）

《天馬茶房》由製片葉金勝將童年時期對 228 與大稻埕的相關記憶發展為劇本，邀請林正盛導演執導。葉金勝為台灣資深導演，曾執導及監製大量台灣本土文學與歷史相關題材作品，於去年辭世，享壽 82 歲。葉金勝的兒子葉天倫當年在《天馬茶房》片中演出劇團成員，如今也已是知名導演，曾執導《雞排英雄》、《大稻埕》等賣座電影。

電影《天馬茶房》線上立即看▶️

陳淑芳《天馬茶房》飾演228關鍵人物菸販林江邁（圖／青睞 提供）

葉天倫回憶，幾年前有次過年帶爸爸回大稻埕走走，才第一次親自聽到爸爸談起 228 的記憶。當年 4 歲的爸爸在 228 那天跟祖母一起回家時，見到巷口醫院附近地上都是屍體，被大人叮囑趕快回家。當時爸爸還小，家中更不可能談論這些，直到長大才從各方拼湊的資訊中試圖理解。葉天倫表示：「解嚴後這些雖已不再是禁忌，但直接面對 228 題材的作品依然極少，這是我們無法逃避的責任。我覺得《天馬茶房》能夠重映，就是讓大家知道其實 20 幾年前就已經都在拍了，提醒我們自己不能停止關心這些事情，更不能對現在發生的事情視而不見。」本片將於今年 2 月 26 日在大銀幕期間限定重映。

《天馬茶房》由製片葉金勝將童年記憶發展為劇本（圖／青睞 提供）

【看更多】

陳淑芳和「女兒」雙喜臨門！ 曬合體照罕揭私下母女情

還原10年前八仙塵爆！《院長爸爸》戴立忍重披白袍 坐鎮急診室對「他」好心疼

衛星廣播電視法修正三讀中天可復台？不用等！四季線上現在就可以看

【FastTV飛速看】精選華語電影一次追👉點擊前往

電影《天馬茶房》線上免費看▶️





更多四季線上報導

柯叔元睽違7年回歸民視！曝主演《阿松與阿暖》拍攝心聲 親揭最新進度

民視《媽祖在人間》北港朝天宮開拍！王中平「突破性別框架」演媽祖

韓國女星李瀧揭家暴陰影！自爆身體創傷「與死亡共存」：每一步都好艱辛