《天馬茶房》經典重返大銀幕 蕭淑慎神顏再現與林強譜戀曲

蕭淑慎在《天馬茶房》中飾演劇團演員暖玉。（青睞提供）

由林正盛執導的1999年電影《天馬茶房》，將於228期間限定上映，台灣自1987年解嚴之後，《悲情城市》、《超級大國民》等影視作品，紛紛以過去被視為禁忌的白色恐怖歷史為題材，《天馬茶房》則帶領觀眾回到228之前，由林強飾演的知識青年阿進，與蕭淑慎飾演的劇團演員暖玉譜出戀曲嚮往未來，卻在政權轉移的浪潮中遭到無情衝擊。

《天馬茶房》片中描述1945年日本戰敗，國民政府接管台灣，接受了50年日本教育的台灣人，原本以為可以迎接新時代的來臨，迎來的卻是高壓的統治、族群的衝突與認同的混亂，直到天馬茶房前的菸販林江邁在私菸查緝中遭到打傷，引爆了群眾怒火而演變成1947年的228事件。

林強（左）與蕭淑慎在片中共譜大時代戀曲。（青睞提供）

林正盛在片中取材當年真實人物，由戴立忍飾演天馬茶房老闆詹天馬，陳淑芳飾演228關鍵人物菸販林江邁，龍劭華則飾演大稻埕的魚丸商海龍王，並以本片入圍第36屆金馬獎最佳男配角，當時初出茅廬的蕭淑慎，正是台灣影壇爆發出來的超新星，演技顏值均在線。

《天馬茶房》由製片葉金勝將童年時期對228與大稻埕的相關記憶發展為劇本，邀請林正盛執導。葉金勝為台灣資深導演，曾執導及監製大量台灣本土文學與歷史相關題材作品，於去年辭世，享壽82歲。葉金勝的兒子葉天倫當年在《天馬茶房》片中演出劇團成員，如今也已是知名導演，曾執導《雞排英雄》、《大稻埕》等賣座電影。

葉天倫回憶，幾年前有次過年帶爸爸回大稻埕走走，才第1次親自聽到爸爸談起228的記憶。當年228那天爸爸（4歲）跟祖母一起回家時，在巷口醫院附近看到地上都是屍體，被大人叮囑趕快回家。當時爸爸還小，家中更不可能談論這些，直到長大才從各方拼湊的資訊中試圖理解。

