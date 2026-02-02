《天馬茶房》2/28限定上映

記者王丹荷／綜合報導

林正盛導演執導的1999年電影《天馬茶房》今（2）日宣布將於2月28日限定上映。片中經由林強飾演的角色說出：「未來，它一直來一直來，不管好或壞它都一直來。我們如果放棄，我們就沒有未來。」如今重新上映時的臺灣，同樣面對著決定未來的關鍵轉折，林正盛表示，在此刻我們面對中國大陸不斷以軍演威嚇的時刻，希望《天馬茶房》能帶給大家面對未來的勇氣與智慧。

《天馬茶房》曾入選第52屆坎城影展一種注目單元，並代表臺灣角逐第72屆奧斯卡最佳外語片。《天馬茶房》在第36屆金馬獎入圍7項獎項，包括最佳男配角龍劭華、原著劇本葉金勝、曾郁雯、柯淑卿、美術設計蔡照益、造型設計郭郭、原創電影音樂陳明章，並以陳明章創作演唱的〈幸福進行曲〉勇奪最佳原創電影歌曲。

導演林正盛在片中並由當年真實人物取材，由戴立忍飾演天馬茶房老闆詹天馬、陳淑芳飾演228關鍵人物菸販林江邁。龍劭華則飾演大稻埕的魚丸商海龍王，並以本片入圍第36屆金馬獎最佳男配角。林正盛回憶，他當年寫劇本時，因強烈感受到臺灣不斷在新舊政權轉變中面對著未來的命運，因而寫下了「未來一直來一直來」的台詞，後來這句話更成為他2018年出版的傳記的書名。

《天馬茶房》此次放映由國家電影及視聽文化中心協助提供影片，主視覺由金漫獎得主阮光民繪製，海報由設計師陳世川操刀，將以特典方式提供觀眾收藏。

