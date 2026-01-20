天馬行空躍上高雄機場！16位藝術家28件作品打造旅途中的想像藝廊

▲馬年藝術先行！《天馬行空》聯展高雄機場登場，想像力在出境廳奔馳。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】《天馬行空：在想像與感知之間》創作聯展近日於高雄國際航空站出境廳三樓中央藝廊登場，為旅客在候機與轉乘之際，獻上一場融合藝術與想像的視覺饗宴。展覽由高雄國際航空站指導、昇恆昌基金會主辦，正修科技大學科技藝術發展處策展承辦，集結16位藝術家與1組社區藝術創作團隊，共展出28件作品。

展覽以「天馬行空」為核心概念，呼應歲次丙午馬年所象徵的奔放、能量與無限可能。創作形式不受媒材限制，涵蓋繪畫、複合媒材、素描與裝置等，從寫實到超現實，展現藝術家自由馳騁的創作語彙。每件作品宛如一匹承載情感、記憶與靈感的想像之馬，引領觀者走入多層次的感知世界。

展出內容涵蓋馬的象徵意象、親情情感、生命旅程與科技反思等主題，部分作品更結合天文曆法、五行哲學，詮釋馬年「雙火能量」所帶來的創造動能；亦有以超現實視角描繪希望、自由與內在信念，展現藝術與時代對話的深度。社區藝術創作則透過集體參與，呈現群體創作的凝聚力與生命力。

《天馬行空：在想像與感知之間》展期自1月9日至4月8日，橫跨農曆新春與清明連假等旅運高峰。主辦單位期盼旅人於行程之間，能在藝廊光影中短暫停留，讓藝術陪伴啟程與歸返，在飛行前後，找到屬於自己的那份想像與感動。（圖╱正修科大提供）