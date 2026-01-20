《天馬行空：在想像與感知之間》創作聯展 高雄機場登場

歲次丙午將至，象徵奔騰、活力與無限可能的馬年正悄然展開，《天馬行空：在想像與感知之間》創作聯展由高雄國際航空站指導、昇恆昌基金會主辦，正修科大科技藝術發展處策展承辦，於高雄國際機場出境廳三樓中央藝廊展出。展覽以「天馬行空」為核心概念，集結十六位藝術家及一組社區藝術創作團隊，共展出二十八組（件）作品。(見圖)

策展單位今(廿)日說明，展出作品不受形式與媒材限制，從奔放的筆觸與自由流動的色彩，展現高度繪畫性；亦從具象寫實延伸至超現實象徵構成。每一件作品彷彿一匹靈思之馬，將情緒的微光、記憶的縫隙與日常不經意的靈感，編織成無垠的創作原野。

吳守哲〈雙炎啟程‧勢變之境〉以火馬奔騰的意象，象徵丙午火馬年雙火能量的匯聚，在烈焰中開啟突破的新局；陳江富〈光炎奔馳‧能量臨界〉則以天文曆法與五行對照，詮釋天干丙與地支午同屬火的「雙火疊加」，寓意旺盛而前行的創造動能。

蔡秉旂〈恬靜的月〉、曾靜芳〈心馳〉以寫實油畫描繪馬的溫順與信賴，映照藝術家內在心境；朱能榮〈家人〉、林純敏〈搖搖搖 搖到外婆橋〉與張茹甄〈豐盛〉，則回應自我與親情之間細膩而深刻的情感連結。

鍾佳臻〈豐盛之旅〉、鄭美莉〈飛馬翩翩〉、蔡秀蘭〈希望〉與吳敏華〈天馬騰空〉展現超現實的奔馳想像，寄寓對生命的內在應許；劉瓊芬〈光羽奔行〉、〈破框之躍〉以複合媒材釋放自由與解放的象徵；陳麗娟〈圍城〉、〈紅塵取經〉透過油彩轉譯皮影戲典故，遊走於虛實之間；陳思穎〈小丑與馬〉則以細膩素描描繪彼此互信相依的情感狀態。

黃暄軒〈賽博格的牧歌〉以生物機械體意象回應科技與人工智慧重塑生命的議題；蔡獻友〈形象磁場No.8〉與〈立馬見影〉透過形態生成與投影轉化，探討自然節奏與實體、幻象之間的關係；另由黃暄軒召集仁和社區十六位成員完成〈群馬之相-1〉、〈群馬之相-2〉，展現社區集體創作能量。

《天馬行空：在想像與感知之間》創作聯展自即日起至四月八日展出，展覽期間正逢農曆新春至清明連假，於旅途之間編織一場藝術與想像的交會，無論遠行、返鄉或轉機，觀者皆可在藝廊光影中短暫停留，走入如夢似幻的藝術場域，尋得屬於自己的那匹輕盈之馬。