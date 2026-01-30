「天馬迎門 津添財氣」 台中天津路年貨大街2/6日登場

《圖說》「2026天津路年貨大街」將於2月6日至15日熱鬧登場。

【民眾網記者諸葛志一台中報導】被譽為「台中五分埔」的天津路服飾商圈，年度盛事「2026天津路年貨大街」將於2月6日至15日熱鬧登場，今年以「天馬迎門．津添財氣」為主題，除了延續往年百萬抽獎的豪氣，更展現了近年來在經濟部商業發展署與台中市政府經濟發展局輔導下的數位轉型與ESG永續成果。

商圈主委張聖明表示，今年活動規劃百萬抽獎、開幕限定倍數紅包、捷運合作綠能抽獎及舞台表演等精彩活動，誠摯邀請全國民眾前來採買新衣、購足年貨，體驗全台最有「潮味」的年貨大街。活動期間，民眾凡於天津路服飾商圈會員特約店及年貨攤位單筆消費滿300元，即可獲得摸彩序號券一張，總價值近百萬的驚喜好禮，包括最新款iPhone 17、機車、液晶電視及大額購衣券等，輕鬆掃QR code讓民眾在購足新衣之餘，還有機會抱回超值大獎，開運迎新年。

廣告 廣告

張聖明指出，2月6日下午3點於鄰近中清路的主舞台區，將舉行盛大開幕式，現場特別推出限量500份的「天馬迎門」紅包袋，每份僅售100元，內含200元天津物調券，價值現翻2倍。紅包內還有隨機加碼的55吋液晶電視、寶馬電動車及商圈購衣券等大獎，數量有限，售完為止，預計將掀起一波搶購熱潮。

《圖說》天津路商圈主委張聖明說明今年活動規劃百萬抽獎、開幕限定倍數紅包、捷運合作綠能抽獎及舞台表演等精彩活動。

今年天津商圈積極轉型「綠色商圈」，首度結合綠能交通與資源循環理念，為紓解年節交通並響應低碳生活，商圈與台中捷運合作。民眾凡搭乘捷運至「文心中清站」，掃描站內活動立牌的 QR code 即可參加專屬抽獎，有機會將液晶電視載回家。活動現場設有「回收物集中區」，將紙箱、寶特瓶等資源分類整理，免費開放給有需要的民眾取用，透過減少廢棄物與交通減碳的雙重行動，展現對環境友善的承諾。

每逢週六、日晚間，商圈精心安排「躍動馬年＆音樂之夜」。多組頂尖音樂與舞蹈團隊將接力演出，讓民眾在挑選年節服飾與美食的同時，也能沉浸在濃厚的視聽感官饗宴中。

天津路服飾商圈擁有近300家服飾精品店，商品涵蓋日、韓、港等地最新流行款式。憑藉著「貨源直接、款式多樣、批發價格」等核心優勢，長期以來是中台灣服飾零售商與消費者心目中的時尚首選，商圈不僅代表傳統批發業的堅韌，更在政府長期輔導下，從傳統批發集散地成功轉型為具備品牌力與美學的特色商圈。

《圖說》今年年貨大街以「天馬迎門．津添財氣」為主題，延續往年百萬抽獎的豪氣。

近年來，在經濟部與台中市政府積極輔導下，天津路商圈展現了亮眼的轉型成效，包括透過商圈數位化提升計畫，導入雲端抽獎系統與行動支付，讓傳統年貨大街升級為數位商圈，大幅提升消費便利性。另在官方專案推動下，商圈成功打造「天津路服飾」品牌形象，年年吸引數十萬人次湧入，創造顯著的產值增長，成為台中最具代表性的節慶商圈。

今年更響應聯合國永續發展目標，結合捷運大眾運輸、資源回收共享等低碳行動，樹立全台傳統商圈與環境共存的新標竿。