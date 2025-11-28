天黑特別早 最早日落就在本週

記者黃朝琴／臺北報導

時序入冬，暮色降臨的時間越來越早，下班下課時的天空暈染墨色。臺北市立天文館今（29）日表示，日出日落的時間會隨日期變化，今年的最早日落是在11月29日（六）至12月7日（日）間，下午17時4分便日落，實際的日期與時間隨地點而稍異。

臺北市立天文科學教育館表示，一年中夜晚最長、白晝最短的是冬至（12月21日），但冬至並不是太陽最晚升起與最早落下的日子，這是由於地球運行的兩大特性，橢圓形的公轉軌道與地軸傾斜角共同作用的結果。

臺北天文館提到，臺灣最早日落通常出現於11月底至12月初，以今年為例，臺北市冬至的日落時間為17時9分，比本週還晚5分鐘。最晚日出也不是出現在冬至，而是在1月8日至1月19日間，太陽於6時41分才升起，比冬至的6時35分還晚6分鐘。

從臺北天文館製作的「日行跡」圖中可以看出，若每天在同一時間（如17時）觀察太陽在天空的位置， 12月最早日落期間的太陽高度，會比7月最晚日落期間時低了約20度，日落時間也提早了1小時44分鐘，這正是最近天黑特別早的原因。相關天象資訊請參閱臺北天文館網站「天文知識-天象預報」。

臺北天文館製作的2025年「日行跡」示意圖，可看到最近天黑特別早的原因。（臺北天文館提供）

2025年臺北市日出、日落與正午時刻圖。（臺北天文館提供）