天龍人大逃亡！高房價10年逼走27萬人 專家：一個大安區人口消失了

記者陳韋帆／台北報導

高房價迫使台北人出走潮持續中，10年人口流失27萬人！大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，高房價造成台北市人口外流是不爭事實，而近年交通網絡的完善及TPASS的推出，亦加速民眾以「空間換時間」想法，但須留意TPASS僅是短期政策，意味著政府可隨時取消補助。

據內政部資料，台北市近10年人口流動震盪明顯，10年流失約27萬人，最高峰出現在2021年，單年度淨遷出達7.6萬人，2023年雖然在疫情影響下出現短暫的「復籍回流潮」，但2024年隨即重返負成長，2025年淨遷出規模更擴大至4.4萬人。反觀桃園市10年來淨遷入達19.1萬人，新北市亦有9.7萬人遷入，兩都合計增加約29萬人。

近10年台北市、新北市、桃園市人口統計。（圖／住商機構提供）

台北市高房價導致人口出走 桃園新北成「脫北者」避風港

大家房屋賴志昶表示，2016至2025年的十年內，台北市淨遷出人口累計高達27.1萬人，規模幾乎等同於一整個大安區，不僅是高房價不僅推擠年輕首購族，隨著捷運機能完善與TPASS通勤月票政策助攻，台北市已不再是移居首選，人口紅利正大幅向新北與桃園流向。

他說明，新北與桃園能成為脫北人口的吸納池，核心關鍵仍在於相對便宜的房價，新北市部分區段僅約北市一半，桃園更低至三分之一，在「台北居大不易」的現實下，許多年輕首購族選擇移居外縣市，再透過日益完善的捷運網絡與TPASS月票通勤上班，這種「時間換取空間」的策略，大幅降低了居住成本，卻也加速首都人口持續流失問題。

台北市復籍潮曇花一現難擋人口外移趨勢 專家憂首都未來競爭力下滑

住商不動產北市區協理錢思明表示，台北市在疫情後曾出現復籍潮，但也只是法令影響下出現的短期現象，仍無法扭轉高房價造成的長期推擠效應。

他說，台北市雖坐擁全台最豐富資源，但若無法解決居住負擔過重的硬傷，人口沿著交通路網向外移動的趨勢將不可逆轉，長期的實質人口流失，不僅會直接影響首都稅收，更會因年輕族群短缺而損害城市的未來性，對台北市政府而言，是提升城市競爭力時不可忽視的重要警訊。

