《天龍八部》最帥喬峰宣布退圈 「聊她爆哭」曝不演戲原因

香港男星黃日華受訪認退出演藝圈。（圖／翻攝自微博）





香港男星黃日華曾是80年代無線五虎將之一，演出過《過客》、《香城浪子》、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》等多部作品，現年64歲的他，近日接受訪問時，坦人自己不會再演戲，已經退出演藝圈。

19歲就出道的黃日華，20歲就憑藉《過客》爆紅，並因《天龍八部》「喬峰」一角被封「最帥喬峰」，不過在本月5日接受訪問時候，他坦言自己已經退出演藝圈，不會再演戲，認為已經回不到巔峰時期，不如就留下最美好的印象給觀眾，如今就是專注做自己喜歡的事情。

廣告 廣告

黃日華如今還是明星足球隊成員，在訪問中也談及面對此次宏福苑大火，足球隊也有捐出港幣100萬（約新台幣400萬元）來幫助受災戶，坦言自己了解失去至親的痛苦。

事實上，黃日華在1988年和梁潔華結婚，並育有一女黃芷晴，不過在2016年梁潔華罹患急性骨髓性白血病，雖然經過化療、骨髓移植手術好轉，但在2020年病情復發急轉直下，最後因器官衰竭於港怡醫院逝世，享年59歲。

黃日華在訪問時談及亡妻也是泣不成聲，也是在2020年後，他便無心於演藝事業，過去他也曾說過：「自從她走了，再也看不到她看我演戲了，那我還繼續幹這行幹嘛呢？而且我本身也不太喜歡幹這行，再加上經濟壓力也不大，索性就當休息一下吧。」



【更多東森娛樂報導】

●雙胞胎兄弟共用女友！「問開房都不認」 女崩潰喊吿

●獻祭陰謀論！迪麗熱巴像「複製人」...粉絲嚇壞：是假的

●粿粿傳與范姜談定離婚協議！贍養費外加「范姜不會再咬王子」

