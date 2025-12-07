《天龍八部》「最帥喬峰」退出演藝圈！ 不再拍戲原因曝光

黃日華證實不再拍戲。右圖為飾演《包青天》展昭。（資料圖／陳素貞攝、陳素貞攝）

香港男星黃日華19歲就出道，並以戲劇《過客》爆紅，迅速奠定一線小生的地位，後又累積《天龍八部》、《射鵰英雄傳》、《包青天》等經典作品，還曾與苗僑偉、湯鎮業、劉德華、梁朝偉並稱「無線（電視）五虎將」。然而，現年64歲的他，日前證實退出演藝圈，並坦言「不會再接任何影視演出」。

黃日華5日出席活動時受訪，被問到現在的演藝事業規劃，坦承基本上已經退出娛樂圈，「不會再接任何影視演出，我是徹底拒絕了」，認為演戲這麼多年，心裡也有預料，不可能再回到從前的巔峰狀態，於是「不如給觀眾留下一些美好的印象」，也給自己時間可以去做喜歡的事。

同時黃日華大方誇讚香港演藝圈的新秀，「年輕一代有很多人表現得非常出色，希望他們好好努力，發揮自己的專長，成為香港的新偶像」，吐露對圈內的期望。另外，黃日華居住在大埔區，面度近期宏福苑大火的慘況，他透露自己參與的香港明星足球隊，日前捐出100萬港幣（約新台幣402萬元）幫助受災戶重建家園，並表示理解失去至親的痛。

黃日華1997年演出《天龍八部》「喬峰」一角掀起討論，甚至獲封「最帥喬峰」，不過，他的老婆梁潔華2020年離世後，就無心於演藝工作，尤其在老婆生病期間，全心全意照顧，每天一早直接前往醫院報到。而老婆也是他的頭號粉絲，還會提供演戲的意見，他曾坦言：「自從她走了，再也看不到她看我演戲了，那我還繼續幹這行幹嘛呢？而且我本身也不太喜歡幹這行，再加上經濟壓力也不大，索性就當休息一下吧。」

