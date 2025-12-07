《天龍八部》男星宣布退出演藝圈！坦言不再接戲 「認清現實」原因曝
64歲香港資深男星黃日華出道超過40年，憑藉電視劇《過客》迅速走紅，之後接連演出《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》、《包青天》等多部經典劇集，成為無線電視（TVB）當年力捧的當家小生，更與梁朝偉、劉德華、苗僑偉、湯鎮業並列「五虎將」，風靡一時。沒想到近日他出席公開活動時親口證實，自己已退出演藝圈，未來將不再接拍任何戲劇，震撼不少影迷。
黃日華坦言，雖然目前偶爾仍會接拍廣告，但在影視表演方面已「徹底拒絕」。他表示，入行多年早有心理準備，知道自己難以回到從前的巔峰狀態，因此希望在觀眾心中留下美好印象，同時也讓自己有更多時間去做喜歡的事情，「演了這麼多年，是時候為自己而活了」。
此外，黃日華也大方肯定香港新生代演員的表現，「年輕一代有很多人表現得非常出色，希望他們能好好努力，發揮所長，成為香港的新偶像」，表達對演藝圈後輩的期許與祝福。
對於近期香港大埔區宏福苑發生嚴重火災事件，黃日華也展現關懷。他透露，自己所屬的「香港明星足球隊」日前已捐出100萬港幣（約新台幣402萬元），協助災民重建家園。他感性表示，能理解失去至親的痛，希望受災戶能儘早恢復正常生活。
黃日華1997年主演《天龍八部》中「喬峰」一角，霸氣與深情兼具，至今仍被公認為最經典詮釋版本。只是自從2020年愛妻梁潔華因病辭世後，他便逐漸淡出演藝圈，對外坦言「再也看不到她看我演戲了，我幹這行幹嘛呢？」當年梁潔華在世時，不僅是他最堅強的支持者，也常給予他演出建議，黃日華曾直言：「其實我本身也不太熱愛演戲，加上經濟壓力不大，就當作休息吧。」
