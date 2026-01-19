天龍國生活品質退步？外國人列「3大台北居住崩潰點」 眾人認同：實話

生活中心／王文承報導

一名在台北生活8年的外國人就指出，近年來台北居住品質出現3個明顯變化，讓生活感受變差。（圖／資料照）

台灣擁有各式各樣的美食，也被譽為「最美麗的風景是人」，因此吸引不少外國遊客前來朝聖，甚至選擇長期定居。不過，有時身在其中不一定察覺，反而是旁觀者看得更清楚。一名在台北生活8年的外國人就指出，近年來台北居住品質出現3個明顯變化，讓生活感受變差，分別是「捷運越來越吵」、「捷運更晃」以及「公園內車輛與機車變多」。他也呼籲社會大眾正視這些問題，並期盼能在2026年獲得改善。

外國人列3大台北居住崩潰點 眾人認同



臉書粉專「外國倫看台灣」發文表示，自己來台生活已8年，觀察到台北出現3項改變，讓居住品質逐漸下降。

廣告 廣告

1. 捷運越來越吵



粉專指出，剛到台灣時，對台北捷運的印象相當好，雖然街道環境吵雜，但捷運站內卻安靜、舒適。然而近幾年，捷運站內出現大量電視牆廣告，不斷播放影音內容，加上推行「手扶梯兩側皆可站立」政策後，相關宣導廣播反覆播放，讓人感到相當擾人。

他也提到，自己到日本旅遊時，同樣推行手扶梯兩側站立，但僅透過告示牌提醒，並未使用擴音器反覆播放，讓他不禁疑惑：「為什麼日本可以用告示牌，台灣卻要用擴音器不斷循環播放？」

此外，捷運內還會同時播放「請勿吸菸、勿嚼檳榔」等宣導廣播，甚至有兩、三個喇叭同時播送不同內容，聲音交織在一起，顯得格外吵雜。

2. 捷運變得更晃



粉專表示，近年搭乘捷運時，感覺列車明顯變得比較晃動，急煞的情況也比以前頻繁。過去搭捷運時，列車行駛平穩，不會像公車一樣急停急煞，但現在卻常需要抓緊扶手。

他曾向服務人員反映，希望列車進站時能用較「平順」的方式煞車，卻被告知捷運車廂是由電腦系統設定，無法調整。原本以為只是個人錯覺，但詢問身邊朋友後，對方也認為「以前比較穩，現在比較晃」，甚至忍不住向網友提問：「你們是否也覺得台北捷運變得急停急煞，比以前更晃了？」

3. 公園內車輛、機車變多



粉專指出，無論是大安森林公園或二二八和平公園，都能看見不少公務機車，甚至其他車輛進出或停放，讓公園整體品質下降。

他認為，有些公務人員為了自身方便，直接在公園內騎車或停車，甚至將公務車輛停在博物館門口，形同「公務變特權」。他也比較指出，在美國或日本，公園內幾乎不會有機車或車輛行駛，環境相對乾淨、安全。

粉專直言，正因為對公務車輛管理不夠嚴謹，才會讓台北的公園品質逐漸下滑，「在台北不只走在人行道可能被機車撞，現在連走在公園裡都有可能發生危險」。

該篇貼文也附上一張機車騎上人行道的照片，並感嘆：「這幾年走在人行道，發生事故的機率越來越高。」

不過，他也不忘提及台灣的正面改變。一名在台灣居住10年的新住民曾告訴他，近年台鐵自強號、普悠瑪列車班次變多，乘坐體驗也有所提升。

粉專最後呼籲，大家都應更加重視台灣的環境與生活品質，並期盼這些問題能在2026年獲得改善。

貼文曝光後，掀起網友熱議，「捷運站跟車廂變得很吵，是事實！」、「全部都大實話」、「天龍國在萬安市長帶領下的禁步，有目共睹，不允許你這麼說」、「你的觀察沒錯」、「捷運是真的不穩了。 以前真的不用扶。 機車上人行道跟騎樓也更嚴重了」、「覺得台北捷運以前真的沒那麼晃+1」。

更多三立新聞網報導

星宇年終被嫌少？他「僅領3600元」超心寒 眾人揭殘酷真相：有給不錯了

有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到

一堆人不知道！他逛全聯驚見「2色王子麵」：差別在哪？官方揭驚人真相

出國比上班累？他列崩潰清單「這1步」最心累 眾人傻眼：請留台當盤子

