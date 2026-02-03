天龍國輸了？外國人大讚「這1縣市」比台北現代化 當地人揭3大關鍵

生活中心／王文承報導

一名網友分享，有英國遊客來台環島，抵達嘉義時竟表示「嘉義感覺比台北更現代化、發展得更好」，讓他相當意外。（圖／資料照）

台灣各縣市各有優缺點，其中首都台北市常被認為是最具機能、也最人性化的城市之一，不過有外國遊客卻持不同看法，甚至直言嘉義比台北更好。一名網友分享，有英國遊客來台環島，抵達嘉義時竟表示「嘉義感覺比台北更現代化、發展得更好」，讓他相當意外，貼文曝光後，隨即掀起網友熱議。

外國人讚1縣市比台北發達 當地人揭3關鍵

一名網友在社群平台《Threads》上發文表示，一位英國朋友帶著父母來台灣環島旅遊，當一行人到達嘉義時，對方不僅稱讚嘉義比台北更現代化，還認為整體發展得更好、看起來也更有錢，讓原PO感到十分震驚。

貼文曝光後，引發不少網友討論，有人認為嘉義確實被低估，「現代化不敢說，但以旅遊和文化層面來看，嘉義真的被忽略了」、「街道比較寬敞，生活步調也更chill」、「嘉義一定要給大拇指」、「嘉義很適合生活，城市空間與人的比例比台北舒服很多，不要小看嘉義人，低調有錢的很多」、「可能是嘉義某些街道看起來比較大條，加上市郊觀光景點、地景豐富」、「嘉義市的環境確實不錯」。

也有網友點出嘉義的醫療資源與美食實力，「嘉義好住又好吃」、「嘉義的火雞肉飯科技真的是世界一流」、「火雞肉飯好吃到無可取代」、「嘉義市的醫療資源全國前段班」、「嘉義不是都醫生和茶農嗎？地又大、路又大、房子也大」。

此外，不少人也猜測，台北部分地區市容老舊，可能是外國遊客觀感不佳的原因之一，「台北本來就是一堆50年的老公寓，民生社區也是」、「舊房子又擠，只有少數重劃區比較新」、「屋頂一堆鐵皮屋，平均屋齡還是全台最高」、「巷弄沒都更也沒特色，人車又多、步調又急」、「台北真的在吃老本，市容一言難盡」、「完全沒有首都該有的氣勢」。

