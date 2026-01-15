天龍國黃金屋！北市宅進入2千萬戰國時代 買房先自備600萬

全台房價不斷上漲，現在台北市中，價格低於1000萬元的房子交易量只剩下約10%，便宜的房子越來越少見，未來沒有個2000萬元恐怕買不到房子，也就是說得先準備600萬自備款。

（圖／pixabay）

永慶房產分析台北市近五年中古屋交易情況，發現1000萬元以下房屋交易比例從14.6%下降到10.9%；2000-4000萬元房屋交易比例增加了4.1%；4000-7000萬元房屋交易比例增加了1.6%。

永慶房屋研究中心副理陳金萍解釋：台北市土地開發已接近飽和，自住需求穩定但房源供應不足，房價持續上漲，原本便宜的房子也變貴了。許多人因此轉向新北市或桃園買房，形成「脫北潮」。

2000~4000萬元的房子是近5年交易增加最多的類型。這些房子通常位於捷運站附近，生活機能方便，多為較舊或位於較普通區域的大坪數中古屋，適合雙薪家庭和換屋族群。

台北市近5年成交總價佔比。（圖／永慶房屋提供）

4000~7000萬元房屋的交易比例從10.7%上升到12.3%，顯示有錢人對好地段、高品質住宅仍有穩定需求。這類房產通常由知名建商建造，或位於精華地段，具有增值潛力。

台北市房市正形成「中高價撐盤、低價稀缺」的新結構。在政策未放寬、利率仍高的情況下，價格合理、地段好、居住品質佳的中階住宅，將成為市場主力。

房市專家陳傑鳴認為，台北市高房價已成常態。在土地稀缺和政策管制下，低價房快速消失，市場主流已轉向2000萬元以上。購屋需求並未消失，但人們要麼「被迫買更貴的」，要麼轉向新北、桃園等地區。未來台北市房市將出現地段好、品質佳的房子維持高價，條件較差的房子則可能價格下修的分化現象。

