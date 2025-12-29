天龍、瑞利光、易得及美格12/31登錄創櫃板

【記者柯安聰台北報導】天龍材料公司(天龍材料公司；7698；電子科技類)、瑞利光智能公司（瑞利光公司；7699；電子科技類）、易得雲端公司(易得雲端公司；7408；數位雲端類)、美格儲能公司（美格儲能；7409；綠能環保類）將於12月31日登錄創櫃板。



天龍材料公司核心業務為無機複材如合金、陶瓷，與精密零組件研發及製造，產品涵蓋長晶、切片研磨、前段化學機械研磨、晶背減薄，到封裝切割等關鍵耗材，完整覆蓋8吋至12吋半導體製程的需求。因應全球半導體產能擴張，對研磨、拋光與切割等製程關鍵耗材需求持續增長，天龍材料公司以專利配方與製程技術、高材料適配的核心能力，與指標客戶共同開發，致力從「進口依賴」邁向「自主製造」，提升在地供應鏈韌性。公司團隊結合創業能量、產學研背景與跨國管理經驗，以「師徒共創、世代傳承」的人才模式，期望在降本、增效、導入新製程的同時，強化供應鏈韌性與在地化效率。



瑞利光公司主要從事MicroLED與矽光子等次世代光電元件的智慧製造，其關鍵技術包括MicroLED堆疊、晶片微縮化及巨量轉移，與機器深度學習及微型光源陣列製造等。在MicroLED顯示領域方面，其產品應用於穿戴裝置、車載顯示及AR/VR等；在矽光子高速通訊領域方面，共同封裝光學(CPO)解決方案可應用於AI伺服器與資料中心等需要低延遲與高頻寬之場域。2025年該公司受邀參與CES 2025與NVDIA GTC Inception Program展示活動，與國內外潛在合作夥伴保持技術交流，更進一步參加TouchTaiwan展與COMPUTEX 2025InnoVEX展，與多家國內外面板廠商與光通訊業者展開導入前技術評估洽談，逐步拓展國內外市場及策略合作夥伴，目前已初步取得營業實績。



易得雲端公司（英文名稱E2 Nova）致力於打造適用各產業的全方位雲端商務溝通平台，因應企業加速數位轉型與多元溝通需求，公司以在地研發與專業服務為基礎，提供兼具彈性與擴充性的解決方案。核心產品包含「EVOX CloudTalk 雲端總機」及「EVOX Connect全渠道雲端聯絡中心」，整合電話、LINE、Messenger、網頁通話等主要溝通方式，同時可依需求串接Microsoft Teams、CRM、ERP等系統，協助企業集中管理客戶資料、優化服務流程並強化跨部門協作。在智慧語音科技領域，公司推出「EVOX AI Agent（EVAA）」，具備自動回覆常見問題、主動提問理解客戶意圖和必要時轉接真人服務的能力，並透過語音轉文字與AI摘要功能協助團隊快速紀錄及分析通話內容，有效提升服務效率跟品質。



美格儲能主要產品為電力膠囊，以空氣壓縮抽水蓄能儲電技術，將傳統的抽水電儲能與壓縮空氣儲能技術相結合，同時具備穩定且安全之能源儲存解決方案。電力膠囊運用模組化設計根據客戶需求靈活調整，可提供中大型及基載儲能使用。美格儲能之電力膠囊可應用於再生能源利用、削峰填谷、備援電力及分離式電網等場域，協助用戶降低用電成本、提升能源使用效率，並減少對化石燃料之依賴。未來將持續推動儲能系統與智慧能源管理及建築端應用整合，拓展於住宅及工業用電、公共設施和能源基礎建設之實證場域，強化系統安全性與能源韌性，提升整體能源使用效益。（自立電子報2025/12/29）