【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】購物節一到，全台民眾都想來台中! 2025台中購物節如火如荼進行，截至昨(28)日登錄金額累積達184億元，許多外縣市民眾看準消費享優惠又能抽大獎，密集安排購物節期間來台中旅遊，2024年購物節62天總登錄金額353億元，外縣市登錄達64億元「等同其他縣市購物節最高登錄總額」，平均每天能帶進觀光商機超過1億元，前三名分別是彰化17.8億、南投8.4億及雲林4.8億，另五都均超過3億元以上，購物節成為外縣市旅遊消費最佳選擇。

▲一天一億！外縣市湧入台中 購物節成最強觀光磁鐵。

經發局長張峯源表示，台中購物節外縣市消費從 2020 年的 4 億元成長到去年的 64 億元，「磁吸效果」驚人、帶動龐大觀光財，抽大獎是最大誘因，誕生多位外縣市幸運兒，如2021年屏東陳小姐與家人台中旅遊期間，在女兒協助登發票下，抽中最大獎好宅! 2023年新竹陳小姐，獨生女在台中念大學，與先生南下探望，看到海報參加活動就抽中百萬汽車。

還有南投草屯許小姐往返台中工作，前一年中3,000隔年就抽中汽車大獎，2024年也有彰化范小姐來台中血拚抽中百萬現金大獎，今年更有印尼新住民林小姐成為首位「外籍專屬1萬美金」得主，來台中消費每天都有機會中獎，購物節已成為最佳旅遊套裝行程!

經發局說明，今年還有普發一萬元紅利，為持續提升觀光吸引力、鼓勵民眾把一萬元再放大，台中購物節再推出重磅加碼多抽一組「百萬現金大獎」，依據觀光署分析2024年國旅平均每人每次支出為2,323元，有住宿支出者為5,348元，領取1萬元消費可支撐近2次過夜國旅，距離12月25日購物節截止還有近一個月，歡迎各縣市民眾可規劃兩個周末來台中，領一萬「無痛消費」還能天天有中獎機會。