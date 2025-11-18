天一冷就手腳冰冷！中醫曝「2大原因」是身體在求救 揭5招自救方法

生活中心／彭淇昀報導

這週全台有感降溫，許多人就被「手腳冰冷」困擾著，有人以為這只是氣溫低的關係，其實在中醫的觀點中，手腳冰冷不單是外在環境造成，而是體內陰陽氣血失衡的表現。中醫師指出，手腳冰冷的狀況有2種情況，一是陽氣不足，不管穿多少衣服還是冷的「虛證」，二是氣血受阻，循環不良導致氣血無法輸送到手腳的「實證」。

天一冷不少人就開始「手腳冰冷」，在中醫的觀點中，手腳冰冷不單是外在環境造成，而是體內陰陽氣血失衡的表現。（示意圖／翻攝自pixabay）

亞灣馬光中醫診所醫師藍涵鐘在「馬光醫療網」說明，手腳冰冷不單是外在環境造成，而是體內陰陽氣血失衡的表現。「陽主溫煦、陰主滋潤」，兩者平衡身體才能溫和順暢，因此當陽氣虛弱、推動無力時，陰血就像枯竭的溪流，無法充分地去溫暖四肢末梢，這才造成手腳冰冷的症狀，也就是體內的火種太弱、氣血推動力不足。

藍涵鐘指出，「虛證」常見的狀況有「手腳冰冷而且怕冷、怕風、臉色蒼白、精神疲倦、腰痠、腹瀉、容易頻尿、女生月經量少或經痛」，這類人屬於俗話說的「冷底」體質，中醫治療以「溫陽補氣、養血通絡」為原則。

藍涵鐘建議，可多吃溫熱性食物，如老薑、蔥白、桂圓、紅棗、牛肉；虛寒型的人最忌吃冰、冷飲、冰品、生菜沙拉等，都會讓陽氣受傷，越吃越冷。

至於「實證」常見的狀況有「手腳冰冷但怕熱、容易煩躁、口乾口苦、便秘、胸悶、情緒壓力大、易緊張焦慮、舌紅苔黃、脈數」，治療則以「疏肝理氣、化痰通絡」為原則，幫助氣血暢行，使鬱熱得洩、寒象自解。

藍涵鐘建議，學會放鬆，深呼吸、散步、聽音樂可幫助理氣，加上每天做30分鐘有氧運動，像是快走、瑜珈、伸展等，可促進血氣循環。

藍涵鐘還分享5個自救小撇步，能改善手腳冰冷，包括按3個穴位、2個食補。

睡覺前按「關元穴」5到10分鐘，位置在肚臍往下約三指寬的地方，將雙掌相疊輕輕地放在此穴位上，輕輕地往左右交替繞圈，每10圈就換個方向，可溫養全身、補氣固本、強化下腹部循環。

每天早上起床按「中脘穴」，位置在肚臍往上約四指寬的地方，兩手臂向內抱圓、腋下打開，雙手中指輕輕抵住此穴，配合深呼吸5到10分鐘，可調理脾胃、促進消化、舒緩脹氣與胃痛。

早晚用熱毛巾敷在大椎處2至3分鐘，按「大椎穴」，位置在低頭時，脖子後面最高的那一節骨頭下方，可調節身體溫度、提升免疫力、預防感冒、幫助血液循環、減少肩頸僵硬。

另外，可飲用「冰來薑黨」，生薑2錢、黨參3錢、紅棗5顆 用水1200c.c.，煮滾10分鐘，分次慢飲，喝完可再用熱水回沖；也可煮「薑山薏改」來喝，乾薑2錢、山藥5錢、薏仁苡1，加半斤豬肋排，燉湯，一週一次。

最後，藍涵鐘提醒，手腳冰冷不是小問題，它是身體在對你發出「求救訊號」，主要就是陽氣太弱、氣血被堵，只要分清體質、對症調理，就能讓寒氣散去、暖意回身。

