天一冷就皮膚癢？醫揪「罪魁禍首」 洗澡水溫、乳液用法全都做錯了

隨著天氣漸漸轉涼，許多人會發現皮膚開始不聽話，不自覺陣陣發癢，伴隨乾燥、脫皮的狀況，嚴重一點的甚至會出現紅疹，讓人困擾不已。這是因為到了秋冬，天氣相較於夏天較為乾燥，低溫也會讓體表的血管收縮，使得皮膚的血液循環變差；此時皮膚的水份和油脂分泌量減少，使角質層變得脆弱又敏感，就容易出現乾燥、脫皮、搔癢、發紅，摸起來有顆粒感等症狀。

冬季容易皮膚癢的原因？

中醫師林姸余指出，皮膚是人體最大的器官，而其中的保水關鍵就是最外層的角質層。研究顯示，冬天角質層的油脂分泌只有夏天的一半；此外因為天氣冷，許多人會不自覺減少喝水量，這時候角質層鎖水的結構就會受到破壞，一旦角質層的含水量低於20%，皮膚就會開始出現乾癢症狀。

而隨著年紀變大，臟腑功能慢慢變差，加上成年人容易因為壓力勞損、飲食不均衡、熬夜等原因，進一步耗損氣血，使得臟腑代謝水分、滋養肌膚的能力出現退化，這也是為什麼冬季癢常見於成年人的原因。

冬季癢常見部位與中醫治療方向

冬季癢最常發生的部位，是在小腿前側，四肢關節處，如果較嚴重，連大腿、身體軀幹都可能會產生症狀。中醫認為「有諸內，必形諸外」。也就是說皮膚的症狀，反映的是身體內臟腑氣血的機能狀態。因此治療冬季癢，一定要內外兼治，才能從根本解決問題。

臨床上中醫會因應患者體質、辨證論治，以下是冬季癢常見治療方向：

1.乾燥、脫皮者：代表患者氣血津液不足，治以養血滋陰潤燥。

2.紅疹：通常代表體內燥熱上火，治以涼血清熱。

3.搔癢：表皮一旦受損，神經訊號受到干擾，才會一直出現“癢”的感覺，中醫治以疏 肝理氣、祛風除濕，通常能很快緩解搔癢。

秋冬保養祕訣 讓皮膚水噹噹

除了看中醫、吃中藥，秋冬建議以下方式保養肌膚：

1、適度的皮膚清潔

洗澡水切忌太熱，水溫建議控制在40度以下，可以選擇天然成分，不含香精、皂鹼、酒精等不會刺激皮膚的沐浴乳，並控制用量，以免洗去皮膚過多的油脂。

2、塗抹適當的護膚品

洗澡後角質層的含水量較高，此時馬上擦上護膚產品，幫助角質層鎖住水分效果最好，建議使用無香料的乳液、乳霜或是凡士林。

3、飲食要注意

天氣冷就會讓人想吃鍋物，但容易皮膚癢的民眾，建議避免吃辛辣、菸、酒等刺激性食物；另外薑母鴨、麻油雞、麻辣鍋、油炸類、甜食零食等食物，容易引起身體發炎反應或是燥熱上火，這些食物建議少吃。

吃對食物 養好皮膚

1、蜂蜜：含豐富的抗氧化成分，建議可以在茶飲裡加入適量蜂蜜，溫開水搭配檸檬或洛神花都非常適合。

2、白木耳：含有豐富膠質和多醣體，是養顏美容聖品，建議可以白木耳、紅棗、百合燉煮後加上冰糖、枸杞，煮成銀耳百合飲，潤肺養顏最合適。

除了以上建議，生活作息也要跟著調整，記得「不要熬夜、多多休息」。 如果皮膚乾癢無法控制，愈早治療，愈快見效，效果愈好。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

