天一愛中藥精萃被抓包是假藥 3人照賣166萬還屏蔽政府IP

天一愛本草生物科技股份有限公司對外宣稱是台灣第一漢方女性調理品牌，卻被控以販售未經核准的中藥製劑牟利，檢方依藥事法偽藥罪嫌起訴公司與3名負責人朱耿慶、白凱文及黃鼎文，並求處沒收犯罪所得共166萬4410元。

檢方指出，朱耿慶、白凱文、黃鼎文三人自2022年10月起，透過創辦人陳慧娟取得「愛小月」與「月經調理」系列產品內多款「精萃」藥液的成分與比例後，委託藥廠製作成品，再以天一愛公司名義，在公司官網與MOMO、PChome、蝦皮等平台販售。

產品頁面除標榜可協助小產婦排惡露、具有月經調理效果，還要求消費者按特定「療程」順序飲用。衛福部鑑定後認定，「淨化精萃」、「舒孅精萃」均屬生化湯加減方，「養氣精萃」、「補身精萃」、「美妍精萃」則屬十全大補湯加減方，均為藥事法定義的「藥品」，卻未向衛福部申請藥品許可證，涉嫌違法銷售偽藥。

檢方強調，衛福部在2024年11月已通知相關公司下架，但台北市衛生局稽查時仍發現違規販售。朱等三人明知產品未申請藥品許可證，屬「偽藥」，卻仍持續上架販售，甚至架設香港網站、屏蔽政府機關IP位置，規避檢警查緝，直到同年12月19日才全面下架，但估計3人在這段期間銷售產品獲利166萬4410元。

三人在偵查中均坦承犯行並繳回全數不法所得。檢方認為三人仍是以盈利為唯一目的，罔顧國人健康，請求法院從重量刑，並依法沒收其166萬餘元犯罪所得。



