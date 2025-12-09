天一愛涉賣偽藥狂賺166萬遭檢起訴 官方發聲明不排除「上訴」

天一愛發出聲明。（圖／翻攝畫面）

天一愛本草生技公司涉犯未經許可於網路販售上女性調理中藥，並宣稱可以協助小產之女性將惡露排乾淨等不實功效違反藥事法，且在衛福部通知下架後，業者還利用IP位置阻撓檢警追查。台北地檢署今日（12月9日）偵結，依照販賣偽藥罪嫌等罪起訴朱、白、黃3人以及天一愛公司，而天一愛公司也針對起訴發出聲明。

天一愛公司聲明：

一、涉案之漢方保健品，為天一公司於 2011、2012 年即已公開販售之產品。天一愛公司是向天一公司採購用以銷售，天一愛公司只是承銷渠道，不是製造商，天一公司才是製造商，請媒體諸君切勿混淆

上述產品均為天一公司在本公司與其合資成立前即已生產及上市，所有生產、製造與研發流程均由天一公司負責，與天一愛公司無涉。

二、天一愛公司（公司負責人朱耿慶、營運長白凱文、幹部黃鼎文）並無參與產品生產或研發。本公司僅負責市場行銷與通路銷售，並未參與產品製程，也未涉及任何成分開發或製作。

三、在得知產品可能涉及法規風險後，本公司已第一時間全面下架。天一愛公司秉持善意經營原則，在掌握可能觸法疑慮後，立即將相關產品下架，以求慎重負責。

四、本次遭檢方起訴，對本公司並非全然公平。本案核心源自天一公司過往的生產行為，天一愛公司並無涉及製造或開發，但卻遭受同等處分，實屬不盡合理。本公司將保留法律救濟途徑，不排除提出上訴，以維護自身權益。

五、盼媒體朋友基於事實平衡報導，避免造成大眾誤解。天一愛公司願全力配合司法調查，也希望媒體能在報導時呈現完整脈絡，避免將天一愛公司視同生產單位，造成商譽持續受損。

天一愛公司在此向支持本公司的消費者表達感謝，並承諾持續秉持誠信原則，提供更安全、透明的產品與服務。

