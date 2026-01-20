一天一片吐司果腹！本土男星轉戰中國近況曝 網驚呼：口音全變

娛樂中心／蔡佩伶報導

利晴天轉往中國發展。（圖／翻攝自利晴天小紅書）

37歲男星利晴天是模特兒出身，外型亮眼的他因參加綜藝節目《康熙來了》逐漸打開知名度，深受許多粉絲喜愛，但後來利晴天轉戰中國發展，目前則成了咖啡豆工廠的老闆。

利晴天近幾年專注在咖啡事業上，不時就會透過小紅書等社群分享生活，然而，近日有網友翻出過往利晴天參加節目的片段，發現他的口音變了許多，感慨表示「回不去了」。

事實上，利晴天轉戰中國演藝圈後，發展不如預期，曾透露一天只吃一片吐司度日，後續戲劇作品減少，將時間都投入在鑽研咖啡上，更成功考取通過率僅25%的國際咖啡品鑑師證書，不只在上海開了一間咖啡廳，如今還有了一間屬於自己的咖啡豆工廠，事業規模越來越好。

利晴天不只成為咖啡師，還有一間咖啡豆工廠。（圖／翻攝自利晴天小紅書）

