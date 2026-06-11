一天1訂單差點哭了！44歲宋智孝辣穿Bra Top零贅肉美炸 內衣事業逆襲賣進台灣

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宋智孝的內衣品牌NINA.SSONG進軍海外市場，為新產品推出型錄。翻攝NINA.SSONG官網

44歲韓國女星宋智孝創立的內衣品牌NINA.SSONG，近日公開最新形象照，曾吐露「一天只收到1筆訂單」，聊起品牌一度快哭出來的她，近期推出新款Bra Top，還成立了網路商店，將品牌拓展至海外市場，台灣民眾也買得到。

宋智孝近日為新推出的Bra Top拍攝全新形象照，還創意取了「漁場管理Top」，展現44歲的凍齡美貌與零贅肉的完美身材，讓粉絲驚呼：「宋智孝真的不會老！」、「宋智孝女神！」

宋智孝的內衣品牌NINA.SSONG前年12月推出，是她花了8年時間籌備的自創品牌，她分享自己親力親為參與產品設計，不僅跑遍東大門市場挑選布料，還反覆修改樣品，甚至親自試穿每項產品，仔細確認舒適度與版型。宋智孝曾表示：「很多人以為我只是擔任模特兒，其實從設計、材質挑選到銷售方式，我都親自參與。」並分享創立品牌的理念，「我想打造讓女性真正能夠舒適穿著的內衣。」

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當時宋智孝當時為了打響品牌名號，還親自穿上內衣拍攝型錄，只是品牌知名度不如預期，曾吐露「一天只接到一、兩筆訂單」，還讓員工壓力爆棚，拜託她以後不要公開聊營運狀況，沒想到宋智孝一番真誠告白反而讓品牌迎來轉機。

宋智孝為新款Bra Top拍形象照。翻攝NINA.SSONG官網

44歲的宋智孝大秀好身材。翻攝NINA.SSONG官網

宋智孝的內衣品牌推出新品。翻攝NINA.SSONG官網

宋智孝內衣進軍海外！台灣也能買

宋智孝分享品牌狀況後，反而讓品牌知名度明顯提升，產品詢問度也大幅增加，近期更進一步開設海外消費者也能購買的全球線上商城，正式將事業版圖擴展至國際市場，目前已進軍印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南、台灣、香港及中國等地，持續擴大版圖。



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