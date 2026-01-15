一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖

記者鄭玉如／台北報導

不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。

王思恒在臉書粉專指出，一天到底能吃多少顆雞蛋，一直是科學家討論議題，對此進行一項名為「DIABEGG」的大型實驗，將糖尿病患者分成兩組，分別為「大口吃蛋組」，每週吃超過12顆雞蛋，平均一天接近2顆，還有「小心翼翼組」，每週吃不到2顆雞蛋。

經過一年的追蹤，結果讓所有專家跌破眼鏡，兩組受試者的「壞膽固醇（LDL）、血糖指標、血管發炎指數」沒有差別，不只壞膽固醇沒有升高，血糖指標、血管發炎指數都未惡化。實驗證明，雞蛋中的膽固醇並非血管阻塞元凶，民眾可以放心吃蛋黃。

王思恒提醒，一天攝取1到2顆蛋雖然安全，但烹調方式也很重要，「水煮蛋、蒸蛋或茶葉蛋」是健康首選，奶油炒蛋、炸蛋則建議避免。若將蛋取代精緻澱粉（如麵包、燒餅）反而有助血糖控制。民眾應把重點放在「少吃糖、多運動」，這才是真正保護血管的方法。

