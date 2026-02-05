一天480元！ 跟北市百貨公司一樣 蘆洲停車場收費驚人

新北市 / 綜合報導

新北市蘆洲區的一處商辦大樓地下機車停車場，有民眾停車時發現收費驚人，一小時要20元，而且公告無上限，也就是停一天24小時，停車費就要花費480元，讓民眾很驚訝，直呼這已經是台北市百貨公司停車費的水準了，不過當地民眾認為，因為商辦周邊的路邊免費停車格不好找，真的有緊急需要也得花錢停車，只是會抓準停車的時間長短，免得錢包失血過多！

誰懂！歐多拜的人生，找路邊停車格每天找到格格blue，真的很blue，太傷心了全都滿的沒辦法停入，只好騎去商辦大樓地下機車停車場，有民眾車停好走出來，看到牆上公告整個人不太好，一小時20元但無上限，親不親兄弟都明算帳，一天就是480元飛了。

廣告 廣告

機車騎士VS.記者說：「哇...，(可以接受嗎)，對我來說，可能沒有辦法，但是一定有可以的人，(「無上限」的方法，會不會覺得太殘忍了)，有一點點，(那你會算時間嗎)，我們是運動，運動完就離開，(一秒鐘都不會多留)，對。」

也難怪大樓外的路邊停車格，幾乎沒有空蕩蕩過，畢竟是免費，上網抱怨的民眾認為機車停車費無上限，是跟台北百貨公司拚了嗎？台北信義區的新光三越，一小時20元，同樣無上限，台北101，一小時20元也是無上限，SOGO復興館則是B1免費停，來到台北京站百貨，機車停車1小時10元，一天上限不超過100元，怎麼新北蘆洲的商辦大樓停車場這麼貴。

機車騎士VS.記者說：「這路段，有時候找停車位滿難找的，(一直要繞，繞圈圈找)，對。」當地民眾認為要停到路邊免費停車格，得靠運氣，真的急需停車只能花錢停到商辦停車場，而且必須算準時間不敢停太久，畢竟有時候我的愛沒有極限，但我的錢很有極限。

原始連結







更多華視新聞報導

女跟車進停車場疑想免單？ 前車騎士控：未繳費就消失

新北落實停車資源公平共享 5區部分路邊停車格9/1起收費

停15分鐘25元！停車場價格字小惹議 交通局：未違規

