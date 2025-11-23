即時中心／温芸萱報導

前民眾黨主席柯文哲近日被爆已悄悄回到中央黨部所在大樓辦公，引發外界議論。對此，媒體人詹凌瑀今（23）日在臉書指出，「太上皇樓下坐鎮！黃國昌的主席大夢該醒了？」，她表示，民眾黨主席黃國昌原以為能在柯文哲缺席期間塑造在野共主形象，如今卻面臨柯文哲重返黨部、疑似「就近監軍」的尷尬局面。她更形容，黃雖嘴上尊柯，實際卻得隨時留意「樓下的阿北」是否介入決策，心裡怕是恨不得柯文哲直接退休。

柯文哲交保後，行事一度低調，不過近日卻被爆出已悄悄返回中央黨部所在的台玻大樓辦公。對此，詹凌瑀今日在臉書發文直指，「太上皇樓下坐鎮，黃國昌的主席大夢該醒了？」在她看來，民眾黨內部真正精彩的戲碼，或許不是爭議與弊案，而是「那個人回來了」。

廣告 廣告

詹凌瑀指出，柯文哲回到黨部的消息曝光後，現任主席黃國昌面對媒體顯得誠惶誠恐，不斷強調兩人辦公室「不同間」，但隨即補上一句「隨時找得到人」。在她眼中，這句話聽起來像尊重，但說得難聽，就是「就近監軍」。她更形容，柯文哲才剛恢復自由，後腳就把辦公室設在黨部同棟大樓，「這哪裡是分際？根本就是垂簾聽政。」

接著，詹凌瑀更描繪黨內微妙氛圍，暗指黃國昌這段時間趁柯文哲不在，一連串動作頻頻，不僅與中廣前董事長趙少康喝咖啡，又與國民黨主席鄭麗文舉行「鄭黃會」，彷彿以在野共主自居，試圖把2026選舉操盤權牢牢握在手裡。詹凌瑀表示，這些動作外界看來明顯就是在宣示「現在民眾黨是他黃國昌說了算」。

但情勢急轉直下，詹凌瑀大酸，「想像一下那個畫面，黃國昌在樓上開會咆哮，還要隨時擔心樓下的柯文哲是不是正在看監視器，或者隨時會有一通電話打上來指導棋局」，現在的民眾黨，到底是黃國昌時代還是柯文哲復辟？

她直言，黃國昌近來積極擘畫藍白合作、為2026鋪路，但如今「野生阿北」動作開始變多，包括背影照流出、新書籌備中，種種跡象顯示柯文哲正逐步重新取得話語權。詹凌瑀嘲諷，「國昌老師的主席體驗卡是不是快刷爆了？表面上喊著尊柯，心裡是不是在想：你怎麼不乾脆退休算了？」。

最後，詹凌瑀點出，眼下的民眾黨正陷入「兩個太陽」的矛盾局面，內鬥才正要登場。





原文出處：快新聞／「太上皇坐鎮」柯文哲回黨部？詹凌瑀：黃國昌的主席夢該醒了

更多民視新聞報導

大讚金馬獎走向國際！賴清德感性發聲：台灣民主「讓不同觀點辯論」

花蓮觀光業慘崩！今年前10月「遊客比前年少一半」 業者叫苦連天

最新／彰化伸港2釣客落海！救起時皆呈OHCA送醫搶救

