《英雄聯盟》太久沒回韓國場館了？HLE新打野Kanavi比賽暫停差點「跑錯棚」笑翻網友：「物理反野」

一年一度的The Game Awards遊戲年度頒獎典禮，在今天一早盛大展開啦。 今年可以說是《光與影：33號遠征隊》滿載而歸的一年，不僅入圍了12項大獎， 最終也在今天正式拿下了最大殊榮2025 GOTY「最佳年度遊戲」，同時還包攬了「最佳遊戲指導」、「最佳演出」、「最佳藝術指導」、「最佳遊戲音樂」、「最佳敘事」、「最佳獨立遊戲」、「最佳獨立新作」、「最佳角色扮演遊戲」等一共九項大獎， 絕對是今年眾多遊戲中，最鶴立雞群的存在。此外，讓玩家們等了又等的《俠盜獵車手 6》，也不負眾望的拿下「最期待新作」，希望Rockstar Games真的別再延期了，明年就能讓大家玩到GTA6囉。 除此之外，其他備受關注的獎項像是「最佳手機遊戲」，則是由《賽馬娘 Pretty Derby》拿下，而喜歡操作的玩家們最期待的「最佳動作冒險遊戲」、以及「最佳動作表現遊戲」，則分別由《空洞騎士：絲之歌》、與《黑帝斯II》斬獲殊榮。 《咚奇剛 蕉力全開》雖然沒有獲得最終的GOTY，但仍獲得了本年度的「最佳家庭遊戲」；而「最佳多人遊戲」，則是由我們才剛寫完試玩報導的《Arc Raiders》所拿下，大家想了解這款遊戲的詳細內容，不妨可以去收看我們上個月剛製作的「就玩這支GAME」報導喔。 除了眾多獎項的頒獎之外，TGA的另一大亮點肯定就是遊戲情報的發布了，今天不意外也是釋出了許多最新消息；新作部分，在公布前就掀起討論的《惡靈古堡9 安魂曲》，果然在最新的預告片中出現里昂的身影， 現場歡聲雷動可見大家期待已久了，遊戲將在明年2月27發行，連假時可以爽玩一波啦! 卡普空另一個聲勢浩大的遊戲，就是有小蘿莉加持的《人機迷網》，終於也確定了發售日期，將在明年4月24號發行，而還驚喜追加了Switch 2版本!主機玩家們準備跟可愛金髮蘿莉來場驚心動魄的冒險吧! 之前以《柏德之門3》在2023橫掃各大獎項的拉瑞安工作室，也帶來了《神諭》系列最新的預告片，尚未公布上市日期，不過可以期待一下比《柏德之門3》更龐大的D&D冒險囉! 在2019獲得7項入圍的《控制》公開了續作《控制：共鳴》，這次與《心靈殺手》系列究竟會不會有更多的互動呢?遊戲方式也從遠距射擊改為近戰為主，就讓我們期待2026的發售日吧! 《人中之龍》系列的製作人名越稔洋從SEGA離開加入網易成立「名越工作室」之後，也在TGA發表最新作品《幫派之龍》(暫譯)，主角由馬東石擔當，看起來人龍味滿滿，不知道會帶來怎樣的全新體驗呢? 沒想到暴雪居然也出現了，《暗黑破壞神4》最新資料片《憎恨之王》帶來大家們熟悉的墨菲斯托，以及期待已久的聖騎士，資料片將在明年4月28上架，玩家們千萬別錯過囉。 《影之刃零》從2023年公開以來，總是只聞樓梯響，今天終於確認了將在明年9月9號發售，主角只剩66天的壽命這個獨特的設定，加上如何透過魂系玩法詮釋東方武俠，非常讓人期待! 不過今年最讓人意想不到的新作，絕對是《洛克人：雙重覆寫》(暫譯)了!2027年將在家機與PC平台全面上市，帶領玩家們再次回到2D卷軸的玩法，不知道你們期不期待呢? 以上就是電玩宅速配為你帶來的2025 TGA報導，不知道你支持的遊戲有沒有得獎，又或者有哪款新作讓你巴不得快轉到明年呢?歡迎留言讓我們知道，我們下次見囉!!! (C)The Game Awards

