《英雄聯盟》太久沒回韓國場館了？HLE新打野Kanavi比賽暫停差點「跑錯棚」笑翻網友：「物理反野」
通常而言，《英雄聯盟》官方賽事對於暫停時也會對選手們做出嚴格的規定，例如禁止選手利用暫停時間交流遊戲內的事情，也不能自由自在離席去上廁所之類的，去年還在 T1 下路 Gumayusi 也曾在暫停時調皮的用「暗號鴿子」來嘗試交流，反而當場被工作人員禁止，也讓網友們大笑他真的超調皮。沒想到，這件事就在昨（12）天的 KeSPA Cup 勝部決賽上又再度發生了，只是這次是新加入 HLE 的打野 Kanavi 在暫停時不知道為什麼，突然離開座位想跑到 DK 的座位席，最後被眼疾手快的工作人員給抓了回來。
韓國電子競技運動協會（KeSPA）舉辦的《英雄聯盟》KeSPA Cup 賽事已經進入最後的 BO5 賽事階段，昨（12）天勝部決賽上 HLE 戰隊與 DK 戰隊也以全一軍陣容出賽，帶來了精采對決。同時，對於 HLE 來說這場賽前賽事也是他們能夠檢驗自 2019 年離開 LCK 前往中國 LPL 賽區，拿下 5 個 LPL 冠軍、2023《英雄聯盟》季中邀請賽冠軍與四次前進世界大賽的頂尖打野 Kanavi 回到韓國賽區後真正實力的機會。
沒想到，昨（12）天 Kanavi 似乎真的是太久沒回到韓國首爾的 LCK Arena 了，在比賽打到一半暫停時，他竟跑錯棚，差點走到 DK 的選手席，最後是被工作人員及早發現，直接把他「拎」回 HLE 那邊。片段曝光之後也笑翻網友：「反野失敗」、「物理反野」、「直衝本陣！」，而也幸好官方工作人員能及早發現這件事，否則如果 Kanavi 真的走錯了，那麼 HLE 恐怕也免不了後續真的被判罰。
