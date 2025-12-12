「太久沒見了」李棟旭暌違8年來臺會粉

記者王丹荷／綜合報導

好久不見的李棟旭暌違8年即將再度降臨寶島，全新巡迴粉絲見面會《MY SWEET HOME》正式宣布起跑，臺北場將於明年1月31日下午4點在臺北和平籃球館舉行。提起即將再度來臺北和粉絲相聚，李棟旭笑說：「太久沒見了，真的興奮又開心，非常感謝一直等著我的粉絲們，讓我們一起創造幸福的時光吧！」

有著深邃立體五官、高挑精實身材，李棟旭持續挑戰不同戲劇角色，加上私下散發的「反差萌」，讓他在全球各地都擄獲大批粉絲芳心。這次見面會《MY SWEET HOME》象徵著李棟旭為粉絲打造的獨特空間，對他而言這個甜蜜的「家」，正是指粉絲們聚集的地方，是李棟旭與他們共度難忘時光的地方，期盼到場的粉絲們能與他分享這份溫暖與感動。

廣告 廣告

《MY SWEET HOME》將自今年底起至明年在全球各地陸續舉辦，李棟旭滿心期待著飛往全球各地會粉絲，自然也少不了與粉絲們近距離互動，宣傳海報中，他展現在家中一般的自在，舒適地躺在沙發上，迷人眼神讓人很難抗拒這樣來自男神「MY SWEET HOME」的溫暖邀約。

李棟旭明年1月將再度訪臺。（KINGKONG by STARSHIP提供）

李棟旭用心打造全新巡迴見面會。（KINGKONG by STARSHIP提供）

李棟旭揪粉絲明年1月底相聚。（KINGKONG by STARSHIP提供）