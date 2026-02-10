太享受！台北市立動物園狐猴「6米新家」曝光 最愛瞇眼拜日曬日光浴

去年底台北市立動物園兒童動物區的狐猴活動場經過翻新工程，創造可達6米的挑高空間，增設許多錯落的枝幹、漂流木，為擅於攀爬的狐猴們提供豐富化的環境設計，好天氣的時候能看到狐猴們活潑地跳上跳下，還會爬到高處沉浸在日光浴中露出享受的表情。（台北市立動物園提供）

去年底台北市立動物園兒童動物區的狐猴活動場經過翻新工程，創造可達6米的挑高空間，增設許多錯落的枝幹、漂流木，為擅於攀爬的狐猴們提供豐富化的環境設計，好天氣的時候能看到狐猴們活潑地跳上跳下，還會爬到高處沉浸在日光浴中露出享受的表情。園方表示，2月13日上午11時在兒童動物區的動物行為學院「動物保母講古」活動，保育員將為民眾介紹狐猴新家的設計巧思，以及觀察牠們如何使用新「家具」。

台北市立動物園的兒童動物區照養著環尾狐猴(Ring-tailed Lemur)、白頸狐猴(Black-and-white Ruffed Lemur)和褐狐猴(Brown Lemur)3種狐猴。園方於民國107年為迎接狐猴入住而將活動場打通、擴建，提供一座戶外空中走道讓動物使用。

園方表示，去年底基於提升動物福祉規畫，將活動場空間挑高升級至6公尺以上，也趁機翻新原本棲架，裝置更多漂流木和錯綜複雜的枝幹，也懸掛許多仿藤蔓水管讓狐猴可以抓握攀爬懸盪，並增設休憩小屋以及平台，提供棲息於樹上的狐猴多元變化的垂直探索空間。為了維護挑高的空間，設計的工作「貓道」，也成為狐猴平常活動的設施。

園方指出，環尾狐猴是較常在地面探索的物種，牠們的攀爬能力和其他狐猴比較起來可不遜色，可以敏捷地在樹枝間上下跳躍、採食。此次居家「挑高後」在高處也設置可以讓狐猴停棲的小平台，環尾狐猴會在好天氣的時候跳上平台，瞇著眼像是在拜日般，享受暖洋洋的日光浴。體型稍大的白頸狐猴也喜歡日光浴，會躺臥在小屋裡享受太陽的溫暖，白頸狐猴有時還會倒吊攀爬，展現能在樹冠層來去自如的本領。褐狐猴們喜歡棲息在高處，經常窩在一起理毛，因體色和木頭相近相對不容易被發現。

此次也嘗試安排鳥類與狐猴跨物種混群，除了原先的灰頸冠鶴外，分別加入黑袖鴿和紅䴉，增加「室友」鄰居促進物種間的自然行為模式與刺激，讓民眾能觀察動物如何運用空間中不同的分層棲息。

園方提醒，2月13日上午11時有1場過年前的狐猴保母講古，兒童動物區的保育員將和大家分享狐猴的行為豐富化設施與動物福祉設計，歡迎民眾來到現場聆聽保育員介紹狐猴活動場的規畫巧思，趁機觀察各種狐猴們如何與新「家具」互動，展現多樣的探索行為。

