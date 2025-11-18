太佛了！日銀行給新鮮人「20萬旅費補助費」 鼓勵出國旅遊開拓視野
日本佐賀縣地方銀行「佐賀共榮銀行」，日前宣布將針對2026年4月入行的新鮮人提供20萬日圓（約新台幣4萬元）的旅費補助，這是該行首次針對內定者推出此類福利措施。銀行期望藉由旅行體驗，讓即將踏入職場的大學生及高中畢業生，透過跨國文化交流與人際互動，培養更豐富的價值觀與靈活的思考能力，為未來工作做好準備。
旅費補助首創 鼓勵海外見聞拓展視野
根據《YAHOO JAPAN》報導，此次旅費補助涵蓋7名大學畢業生及2名高中畢業生，銀行人事部特別推薦旅遊目的地以東南亞、印度等海外地區為主，希望新人能藉由「旅遊」、「與人交流」等體驗，開闊國際視野，並成長為具備多元觀點與解決問題能力的社會人。
銀行也提供每人4,500日圓的書籍補助，鼓勵新人在旅途中持續學習。旅程安排則由新人與人事部共同規劃，還設計了「旅遊任務」以促使新人積極與當地文化互動。
日本企業搶人戰 福利措施日益多元化
日本近年面臨勞動力短缺，企業普遍加碼福利以吸引優秀人才。據文部科學省統計，近10年日本大學畢業生就職率維持在70%以上，甚至在2024年達到約76.5%，接近泡沫經濟時期水平。然而，企業在「搶人」的態勢下，逐漸轉向提高薪資及豐富福利兩條路並行。
以三井住友銀行宣布2026年起新鮮人月薪調升至30萬日圓為例，銀行業競爭激烈；而佐賀共榮銀行則以旅費補助方式提供差異化吸引力。專家分析，福利措施不但能改善員工生活，也較易於調整，對企業具彈性。
新人分享旅程報告 促進成長與團隊凝聚力
佐賀共榮銀行計劃於明年4月1日的新進員工入職典禮，安排新人分享旅遊心得報告，藉此激發自我反思與同儕交流。銀行希望透過此活動，不僅促進新人個人成長，也強化團隊合作與文化融合。
