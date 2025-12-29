太佛了！超市「收銀系統故障」 宣布：購物車內商品全免費

收銀系統故障，超市內大排長龍。圖／X@michaelschwab13

美國德州一間超市HEB日前因為電腦收銀系統故障，無法幫超市內的顧客結帳，一時之間顧客大排長龍，所以乾脆宣布「購物車內商品全免費」，讓客人都相當高興，超市還祝福顧客聖誕佳節快樂。

據外媒報導，這間HEB超市位於德州伯勒森市（Burleson），12月22日當天，超市因為電腦故障而導致所有收銀機都癱瘓了，但是在超市內的顧客相當多，許多人都是準備採買聖誕節要用的東西，所以超市決定向店內的顧客免費大放送，只要是在購物車、購物籃裡的商品，全部都免費贈送給顧客，並祝大家聖誕節愉快，讓許多顧客都開心的說，意外得到了最棒的聖誕禮物。

一名女子拍下當時的事發經過PO到網路上，她說，不知道什麼原因導致所有收銀機都壞了，超市派出一名代表對所有顧客喊話，說感謝大家的耐心等待，但是非常抱歉，電腦系統一時之間無法恢復，「今天，我門將全力滿足你們的所有需求，我們祝大家聖誕快樂，以後也請繼續光顧我們的超市！」

女員工宣布免費贈送商品。圖／X@michaelschwab13

這名員工當場宣布商品免費之後，在場的顧客都開心的歡呼和鼓掌。至於HEB超市則說，一直以來都致力於全年為顧客提供服務，尤其是在假日期間。在今年繁忙的聖誕節期間，其中一家門市的收銀系統一度出現故障，「我們為所有購物車裝滿商品的顧客免費提供他們選購的商品，因為顧客的體驗是企業的核心價值！」

有顧客說，當下真的心中滿懷謝意，因為自己採購了大量聖誕節餐點所需要的食材，他看到有些人的購物車比自己的還要滿，但超市竟然做出免費贈送的服務，真的是難以置信。



