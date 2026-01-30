太佛心！SE宣布Steam《FF7》原版推「全新版本」，老玩家確認免費直接送

Square Enix 最近於 Steam 上宣布了一項讓所有老玩家驚喜的消息，確認經典角色扮演遊戲《FF7》（Final Fantasy VII）即將推出「全新版本」。雖然官方目前對於這個新版本的具體發售日期、以及實際更新的技術細節還沒有詳細說明，但已確認這將是針對原版遊戲的重新發行，而不是最近幾年推出的重製版（Remake）系列。

官方預告會有新版本即將推出。（圖源：FINAL FANTASY VII）

對於已經在 Steam 平台上擁有《Final Fantasy VII》2013 年版本的玩家，官方釋出了相當佛心的升級政策。公告中明確承諾，現有的 2013 年版擁有者將具有資格「免費」獲得這個即將推出的新版本，玩家不需需要為此支付任何額外費用就能直接拿到。

此外，Square Enix 也特別澄清了舊版本的去留問題。現有的擁有者除了能獲得新版之外，將會持續保留對原本「2013 年版」的權限，舊版改名為《FINAL FANTASY VII – 2013 Edition》（但 2013 版會停賣），能同時保有 2 個版本的《FF7》。但也強調之後上架的新版《FF7》存檔無法共通。