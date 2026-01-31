太依賴AI成情緒出口 恐更孤獨

生成式人工智慧（AI）技術愈來愈普及，AI聊天機器人以其「隨時在線、邏輯清晰、不帶批判」的特性，成為許多民眾的情緒出口。諮商心理師公會全聯會提醒，AI無法建構深層情感連結與歸屬感，若將AI視為關係的替代品，長期可能加劇對虛擬角色的依賴，造成更深層次的孤獨感。

諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇指出，AI並非真人，不用擔心他人眼光，也讓人有機會抒發內在深層感受，AI朋友／伴侶的即時傾聽和回饋，短期能夠緩解情緒的不適，讓人們從與AI的對談中感覺到支持。

雖然AI能發揮一定程度支持的功能，但過度依賴AI也可能造成負面的影響。諮商心理師公會全聯會理事陳劭旻說，若以與AI的對談取代真人互動，將弱化現實的人際關係，加深個人的孤立感。

此外，AI提供的資訊只是對提問者資訊的分析，但看似中立客觀的立場、以及過度肯定的回應，可能使某些個人的觀點獲得認證而變得根深柢固。例如，某個使用者輸入「我覺得某一個人很自私，讓我不想要跟他互動」，由於 AI傾向肯定使用者的觀點，因為回應上只會告訴民眾「你的分析完全正確」、「你所看到的事情很真實」，讓使用者以為自己的判斷是真的，甚至失去反思的機會。

諮心全聯會媒體公關委員張祐瑄建議，民眾需要更有意識地使用AI，若希望運用它作為輔助或促進心理健康工具，應訂定清晰的使用界線。在涉及情感性的互動當中，將AI作為生活的輔助工具，視為整理思緒的「日記」，而非情感連結的替代品。

張祐瑄鼓勵民眾，可透過AI練習表達，並轉化為與真人的溝通，增加有溫度的社交連結。民眾應理解，AI的建議是基於大數據學習所衍生的產物，要保持警覺與批判性，不將AI資訊視為完全可靠的專業依據，不盲從其建議，避免因錯誤資訊而影響心理認知或重要決策。

「諮商也許不完美，但卻是真實的」。張祐瑄鼓勵民眾，如果有情感的需要，短期可從AI尋求支持，但若有重大的情緒困擾，仍然建議尋求諮商等專業資源求助。心理師在支持的同時，也能提供不同意見的反饋。民眾與心理師磨合並達到理解的過程，也是在學習如何與人建立真實且良好的人際關係。