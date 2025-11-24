太保市公所『魅』力學堂開課 草莓盆栽DIY食農教育從小扎根

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】太保市公所為呼應《食農教育法》，帶動全國食農教育推動潮流，昨（23）日於公所6樓舉辦「太保『魅』力學堂：草莓盆栽 DIY 與種植樂」體驗課程，選用國人最喜愛水果之一的草莓，作為課程主題，吸引80組親子報名參加，市民熱烈響應！

鄭淑分市長表示，本次課程特別邀請太保市青農聯誼會會長、百大青農、沁霖觀光農園負責人侯喬偉先生親自授課，以專業、生活化的方式，引導市民與親子家庭，踏上一段從幼苗開始的「食農旅程」。透過DIY課程，學員親手將草莓幼苗移植至專屬盆器；並在達人的指導下，認識多種草莓品種特性，學習澆水、光照、施肥等基礎居家照護技巧。參與的家長也表示，透過讓孩子「自己動手種植」，不僅增長知識，也讓親子交流更緊密！

鄭市長指出，食農教育的核心不只是「教怎麼種」，更重要的是讓孩子們，理解食物背後的生產過程與農民辛勞。從一株幼苗開始，用心照顧、觀察變化，最後品嚐自己的成果，這樣的經驗，將成為孩子一輩子的回憶，也能培養珍惜食物、尊重農業的價值觀。鄭市長說，農業是太保市產業發展的重要一環，推動城市轉型的過程，也要將這份記憶與精神的「農業軟實力」，傳承給下一代，強化太保市農業的永續競爭力；公所會持續規劃更多元的食農教育活動，讓教育更貼近生活、讓學習更有溫度！

太保市青農聯誼會會長侯喬偉說，「草莓盆栽 DIY 與種植樂」不僅是一場體驗課程，更是一場生命教育。透過近距離觀察草莓從花到果的變化，學員能親身感受到植物的生命力與成長的奇妙，期待每位參與課程的市民，都能帶著收穫滿滿的草莓盆栽回家，開啟自己的栽種日記。

圖：太保市公所為呼應《食農教育法》，帶動全國食農教育推動潮流，11月23日於公所6樓舉辦「太保『魅』力學堂：草莓盆栽 DIY 與種植樂」體驗課程，選用國人最喜愛水果之一的草莓，作為課程主題，吸引80組親子報名參加。（記者吳瑞興翻攝）