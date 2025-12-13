太保市打造親子冬季冒險樂園 鄭淑分：讓孩子快樂成長

（記者黃信峯／嘉義報導）為迎接聖誕佳節到來，嘉義縣太保市公所推出《航向夢想島—太保號冒險》親子同樂活動，今（13）日下午於太保市兒童公園熱鬧登場，活動結合闖關挑戰、精彩舞台表演及創意手作體驗等多元內容，吸引眾多親子家庭踴躍參與，現場洋溢歡笑聲，成功打造專屬孩子們的冬季冒險樂園。太保市市長鄭淑分、黃榮利議員及多位貴賓到場，與小朋友一同歡度溫馨的時光。

圖/嘉義縣太保市公所推出《航向夢想島—太保號冒險》親子同樂活動，於太保市兒童公園熱鬧登場。記者黃信峯攝

廣告 廣告

鄭淑分市長表示，本次活動以「探索」為核心，規劃適合不同年齡的體驗內容，包括結合體能、專注與解謎的三大冒險闖關，以及為高年級孩童設計的限定試煉挑戰，提升自信與成就感；同時安排哥哥姐姐唱跳秀、泡泡派對、魔術秀等精彩節目，營造熱鬧歡樂的節慶氛圍。手作部分則推出「瓶中沙信 DIY」體驗，共有300組親子報名參與，讓孩子把夢想與記憶收藏回家。

圖/嘉義縣太保市公所推出《航向夢想島—太保號冒險》親子同樂活動，於太保市兒童公園熱鬧登場。記者黃信峯攝

鄭淑分表示，希望提供讓孩子勇敢探索、家長安心陪伴的友善環境，公所團隊會持續成為年輕父母育兒路上的「神隊友」。此次活動場地是位於太保里的「太保市兒童公園」，公所於113年成功爭取中央資源，獲得內政部補助500萬元，進行公園綠地優化，並以自有財源，將舊式遊具更新為共融式遊具，讓孩子擁有更安全、多樣化且具挑戰性的遊戲環境。

圖/嘉義縣太保市公所推出《航向夢想島—太保號冒險》親子同樂活動，太保市長鄭淑分與黃榮利議員等人合影。記者黃信峯攝

鄭淑分市長強調，114年公園遊具相關經費，公所編列500萬元，代表會刪除剩下10萬元；但公所團隊仍持續推動公園綠地優化，積極申請中央補助計畫！後潭里兒童公園成功爭取「城鎮風貌及創生環境營造計畫」800 萬元補助，麻魚寮公園此次風災災後整修，公所編列150萬元，遭代表會全數刪除，在黃榮利議員及嘉義縣政府文觀局協助下，成功爭取交通部觀光署396萬元修繕經費！

圖/嘉義縣太保市公所推出《航向夢想島—太保號冒險》親子同樂活動，太保市長鄭淑分發放禮物。記者黃信峯攝

南新里水牛公園災後整修，公所同樣編列150萬元，仍遭代表會全數刪除，經詹琬蓁議員協助後，由嘉義縣政府進行維修工作。公所在有限經費中，全力爭取外部資源，讓每個地區都有優質公共空間，提供孩子健康成長、親子共享時光、長者樂齡陪伴的友善場域。

圖/嘉義縣太保市公所推出《航向夢想島—太保號冒險》親子同樂活動，黃榮利議員與小朋友合影。記者黃信峯攝

鄭淑分市長表示「給孩子快樂的童年是我的任務！」公所團隊將以有限資源創造更大效益，不只是辦理活動讓親子共享時光，更從環境建設著手，打造安全、友善、促進成長的育兒城市。未來公所也將持續用行動守護孩子的笑容，讓每個家庭在太保市安心生活、放心育兒。

更多引新聞報導

耐斯王子飯店聖誕心願卡贈禮儀式 孩子們如願笑開懷

嘉義市義勇消防總隊表揚114年績優義消人員 總隊長陳姿妏感謝無私奉獻

