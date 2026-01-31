太保市振興金3000元到村里實發 2/9-11日上午也可到公所領取

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣太保市去（114）年7月因丹娜絲颱風及728暴雨受損嚴重，市長鄭淑分期盼透過實質協助，照顧市民生活，且能活絡地方經濟，在公所財務狀況允許情況下，全縣最早啟動發放振興金新台幣3000元方案，經一波三折，迄114年12月1日開始線上申請匯款，今1/31、明2/1日兩天週休假日再到各里實地印領發放。鄭淑分市長帶領黃大益機要秘書到各里關心領發作業情形。

嘉義縣太保市今1/31、明2/1日兩天週休假日再到各里實地印領發放振興金3000元。鄭淑分市長帶領黃大益機要秘書到各里關心領發作業情形。（圖/記者陳惲朋攝）

鄭淑分市長表示，發放振興金政策，是在審慎評估市公所政財政狀況後，再斟酌推動的重要措施，公所團隊秉持「兼顧建設、照顧市民、穩健理財」的原則，在維持財政紀律與永續發展的前提下，將資源回饋給全體太保市民，讓市民鄉親能得到市政努力的成果，也展現太保市團結向前的力量。

鄭淑分市長指出，太保市公所於114年12月1日同步推動「線上申請匯款」措施，登記截止人數共有14295人，占全市人口約四成，反應相當熱烈；公所已於114年12月31日完成線上匯款作業。公所推動線上匯款為嘉義縣各鄉鎮中率先推動的創舉，不僅有效分流現場人潮、提升行政效率，也象徵太保市朝向數位治理與智慧城市邁進，落實「科技太保．智慧起跑」的市政願景。

鄭淑分市長說今明兩天未能在各里表訂發放時程領取振興金的市民，可以在2月9日（星期一）至2月11日（星期三）間，每日上午9時至下午4時至太保市公所辦理領取，請市民多加留意相關時程與規定。

鄭淑分市長特別感謝各里里長、志工及公所同仁的辛勞付出，從發放前的分流規劃、清點作業到現場秩序維護，皆展現高度的專業與合作精神；同時也感謝市民朋友的體諒與耐心配合，讓整體發放流程順利圓滿。公所團隊將持續以市民需求為核心，推動各項便民政策與公共服務。如有相關疑問，請洽詢太保市公所（05）371-1106，分機151、152、153、154、155、156、157、171。