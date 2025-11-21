太保市民代促振興金預算三讀通過 讓市民早日領錢

（記者黃信峯／嘉義報導）

嘉義縣太保市災害振興金新台幣3000元的發放已經延宕多時，為了早日發放振興金，今（21）日太保市民代表吳宏哲、蔡聰敏、朱聰麟、葉千田、周玉岸等5位在代表會舉牌聯合聲明，呼籲大會務必加速審議，預算逐條審查，不應刻意拖延、不審或藉故延會，避免造成市民觀感不佳，影響重大建設與政策推動！

圖/嘉義縣太保市民代表吳宏哲、蔡聰敏、朱聰麟、葉千田、周玉岸等5位舉牌要求三讀通過振興金預算 讓市民早日領錢。記者黃信峯翻攝

5位代表聯合聲明指出：

一、本次定期會會期至11月24日（星期一）止，然而本會期攸關市民福祉的兩項重大議案：「災後振興金追加預算案、各里災後復原經費追加預算案」，以及「115年度總預算案」，仍尚未審議！這些預算全民關注，我們呼籲大會務必加速審議，預算逐條審查，不應刻意拖延、不審或藉故延會，避免造成市民觀感不佳，影響重大建設與政策推動！

二、目前災後振興金仍待預算完成三讀，就能依法合法發放。

太保市民都在等，大家要的就是一個負責任、透明且有效率的程序。若有個別代表宣稱「不需要三讀就能發」、「已經通過了，是公所不發」等言論，我們在此嚴正聲明：這是錯誤資訊，是在誤導市民！預算未完成三讀，就不能執行。若誰認為不用三讀就能發，那歡迎你自己來發，不要再散布不實訊息欺騙市民、誤導輿論。

我們將持續履行監督責任，也會捍衛太保市民應得的災後補助與公帑使用正當程序。希望大會秉持公義與效率，盡速完成審議，讓災後振興金與相關復原經費能夠早目到位，協助市民安心重建生活！