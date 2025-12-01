太保市災後振興金可線上匯款申請

嘉義縣太保市民代表會於十一月二十五日完成「災後振興金」預算三讀，太保市公所自今年十二月一日起至十二月六日，啟動災後振興金每人三千元「線上匯款申請」。太保市是嘉義縣第一個開放振興金線上匯款的公所，象徵市政服務全面朝向「科技太保」願景邁進。

鄭淑分市長表示，本次振興金發放對象為今年七月三十一日前設籍且十一月三十日前仍在籍的太保市民；以及今年七月三十一日前出生之新生兒，且出生登記設籍於太保市者。鄭市長說，公所首次推出線上匯款機制，讓市民能用手機、電腦完成申請，公所即於今年十二月三十一日前完成撥款。線上匯款申請流程簡單、操作容易，鼓勵市民踴躍使用。鄭市長指出，持續推動智慧化市政，從行政流程、民政服務到災後復原系統，都朝向數位化、系統化方向前進。此次推出「線上匯款」制度，是太保市實踐智慧治理的里程碑，也代表公所團隊以科技提升效率、以創新減輕市民負擔！為照顧不熟悉線上操作的民眾，公所同步提供「線上匯款協助服務」，同時公所一樓大廳，由專人一步步協助完成申請。申請者請攜帶手機、身分證、印章、戶籍資料與存摺等文件；若為非農會帳戶，銀行將酌收三十元手續費。