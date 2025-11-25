太保市災後振興金預算終於三讀通過 鄭淑分滿足各方需求化解僵局

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】太保市民引頸期盼的災後振興金3000元追加預算，今日終於經過太保市民代表會順利三讀通過，太保市公所籌備多時的振興金即將啟動發放。鄭淑分市長表示，歷經超過三個月的行政協調，終於在合法程序下完成審議，讓市民能安心領錢、讓公務體系能依法執行，這是市民期待已久的重要成果！

市長鄭淑分指出，振興金議題自8月災後提出後，公所已依循中央與縣府法令，完整辦理各項行政程序，包括計畫擬定、預算提報、前期規劃等，均符合法定要求。然而，公所與代表會對行政流程理解有所落差，代表會不願於8月時審議，拖延時間至本會期才進行審議，使振興金預算一度卡關。

鄭市長強調，公所堅持「振興金預算要三讀通過才能發錢」的立場從未改變！市民要領錢、公務人員要三讀合法，這是我們共同的目標！公所與代表會協商過程，代表會6位代表多次提出「公所要訂定自治條例、6位代表才有台階可下」。

今日會期中，6位代表決議要公所於下次會期提出自治條例，才願意三讀通過振興金。鄭淑分市長當場回應：「公所今天提出自治條例，代表會今天要完成三讀！市民都在等，不要再拖了！」

鄭市長說身為首長，就是要解決問題，只要程序合法，公所一定全力、盡快執行。

隨著振興金完成三讀，太保市公所已啟動後續作業，並將分三階段發放，以確保市民領取方便、流程順暢：

第一階段，線上申請與轉帳（114年12月1日～12月6日）

開放市民使用線上方式提出轉帳申請，並於114年12月31日前完成全數轉帳入帳。

第二階段，下鄉現金發放（115年1月31日～2月8日）

各里將於114年12月31日公告領取地點與時間，由公所團隊到各里逐一辦理現金發放，方便長輩與行動不便市民領取。

第三階段，公所受理現金領取（115年2月9日～2月11日）

提供尚未完成申領者至公所辦理，確保每一位符合資格的市民都能順利領到振興金。

鄭淑分市長表示，3000元振興金不只是補助，更是市民在經歷災後辛苦重建後，一份及時的支持。至於本次太保市民代表會定期會中，涉及各里災後復原的預算，未獲代表會支持，鄭市長表示，災後復原重建攸關市民的生命安全，公所後續仍會持續與代表會溝通，盼能共同保障市民生活。

圖：太保市民引頸期盼的災後振興金3000元追加預算，今日終於經過太保市民代表會順利三讀通過，太保市公所籌備多時的振興金即將啟動發放。（記者吳瑞興翻攝）